El misterio detrás de la puerta de la Antártida que lleva a ninguna parte

La Antártida ha sido el objeto de estudio de unos expertos que han descubierto una puerta que lleva a ninguna parte. Una imagen vale más que mil palabras, en este caso, estamos ante un elemento que ha acabado siendo el que ha marcado un antes y un después. Podemos dejar volar la imaginación o crear un guion digno de Netflix al ver algo que pone los pelos de punta, una puerta que parece sacada de una película de miedo.

El continente que ha permanecido menos poblado, que hay detrás de una serie de los detalles que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. La Antártida registra una temperatura que oscila entre los 0º y los -25º. Es casi imposible vivir en este lugar, aunque seamos amantes del frío, se hace complicado. Esta aparición, en medio de la nada, ha acabado siendo el objeto de estudio y de infinidad de leyendas. Pero como todo misterio, siempre acaba saliendo la realidad a la luz, de la mano de una serie de elementos que pueden llegar a ser fundamentales. Esto es todo lo que debemos saber de esta puerta.

El misterio de la Antártida es este

El continente helado se ha convertido en un objeto de estudio, estamos ante un elemento que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. De la mano de algunas novedades destacadas que han acabado siendo las que marcarán la diferencia.

Nos enfrentamos a un lugar en el que ser humanos y animales lo tienen complicado para poder sobrevivir. La realidad es que tenemos que empezar a ver algunos cambios que realmente puede acabar siendo algo que ponga los pelos de punta.

En un rincón inhóspito en el que nada puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Esta especie de puerta ha aparecido en medio de la nada de tal manera que hemos tenido que estar pendientes de un tipo de detalle que ha acabado siendo algo realmente sorprendente.

Google Maps ha sido la aplicación en la que ha aparecido este tipo de detalle que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Por lo que, quizás hemos llevado a un tipo de detalle que puede acabar siendo lo que genere una oleada de comentarios y sólo exista una única explicación para esta increíble puerta.

La puerta que va a ninguna parte de la Antártida

A ninguna parte parece que va esta puerta que ha sido descubierta en la Antártida que ha despertado el interés de las redes sociales. El misterio parece que ha sido resuelto. El medio The Mirror ha dado con una explicación a este tipo de puerta que ha aparecido en medio de la nada en un iceberg de la Antártida: «Una teoría sugiere que la puerta es una entrada a una base secreta donde los líderes de alto nivel, los extraterrestres y los hombres topo buscan refugio de las duras condiciones climáticas, informa el Express. Sin embargo, la profesora Bethan Davies, profesora de glaciología en la Universidad de Newcastle, ofrece una explicación diferente. Después de examinar las coordenadas en Google Earth Pro, reveló que «es un iceberg que ha encallado y se está fundendo en su lugar». La «puerta» fue vista por primera vez por un usuario de Reddit en las coordenadas 6900’50″S 3936’22″E, lo que provocó un debate en línea sobre el origen de la estructura desconcertante, según lo informado por el Daily Mail».

Siguiendo con la misma explicación: «Otras teorías incluyen que es una puerta de avión o una «gran bóveda de semillas como la de Svalbard, Noruega». La Antártida, el continente más frío, ventoso y remoto de la Tierra, contiene el 90% del hielo del mundo, según el British Antarctic Survey. También dijo que la capa de hielo de la Antártida es tan pesada que ha hundido la tierra por debajo del nivel del mar en algunas áreas. El Pasaje del Explorador revela que la temperatura más baja registrada del continente se desplomó a -128,6 F (-89,2 C), y todavía hay muchas áreas que aún no se han explorado completamente. La temperatura increíblemente baja se registró en 1983 en la estación de Vostok de la Unión Soviética. En tiempos más recientes, los satélites que utilizan sistemas avanzados han notado temperaturas superficiales en uno de -144° F (-97,8° C). También dijo que el número de personas que viven allí generalmente oscila entre 1.000 y 4.000 personas, y la mayoría de ellos son científicos y personal de las estaciones de investigación del continente. La Antártida también es el hogar de una serie de animales, incluyendo pingüinos, focas y aves marinas, así como varias especies marinas, como las ballenas. Sin embargo, no hay osos polares, ya que todos se encuentran en el Ártico».