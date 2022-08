Alice Campello confirma el nombre de su esperada hija con Álvaro Morata

Alice Campello está viviendo un momento verdaderamente especial tanto a nivel personal como profesional. Hace unas cuantas semanas, concretamente en el mes de junio, la italiana anunció que estaba embarazada de su cuarto bebé junto a Álvaro Morata. Después de todo, también dio a conocer el sexo del mismo. Y es que, tras haber dado a luz a Alessandro, Leonardo y Edoardo, ¡por fin iba a llegar la ansiada niña!

Recientemente, Alice Campello decidió hacer una ronda de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram. De esta manera, respondiendo a una de las cuestiones formuladas por sus seguidores, la influencer dio a conocer el nombre que habían escogido para su cuarta hija.

Nada más y nada menos que Bella. La mujer de Álvaro Morata, ante esta pregunta, respondió de la siguiente manera: “La niña se va a llamar Bella Morata Campello”. Como era de esperar, no ha tardado en recibir un gran número de reacciones, ya que todos estaban encantados con la elección de la pareja.

En numerosas ocasiones, Alice Campello y Álvaro Morata han dejado claro la tremenda ilusión que tienen con la llegada de la pequeña Bella, la hermana pequeña de Alessandro, Leonardo y Edoardo. El nacimiento de su hija está previsto que suceda a comienzos del año 2023, ¡por lo que la cuenta atrás está a punto de comenzar!

Aunque todavía quedan unos meses para conocer a la pequeña Bella, en esta ronda de preguntas y respuestas, Alice Campello ha reconocido que no lo está pasando del todo bien en este embarazo. La italiana ha confesado que no puede hacer “nada que no sea estar tumbada” ya que siempre se siente indispuesta.

Desde cansancio hasta dolor de cabeza pasando por unas nauseas constantes. Algo que ha aprendido a controlar de la siguiente manera: comiendo cada media hora. Con esto consigue que “el estómago nunca esté vacío”. Sea como sea, estamos seguros que todo merecerá la pena cuando tenga en sus brazos a la pequeña Bella.