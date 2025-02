Rubén Múgica a Sánchez: «Se trataba de derrotar a los herederos de ETA, no de sentarlos en la mesa»

Rubén Múgica, hijo del histórico dirigente del PSOE vasco, Fernando Múgica, asesinado por ETA en 1996, ha criticado este sábado la tolerancia hacia el blanqueamiento de los herederos de la banda terrorista ETA y Batasuna y ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por «sentarlos a la mesa».

«Se trataba de derrotarlos, pero no para después sentarlos a la mesa. De eso saben los ventajistas que vinieron con el cuento: si los asesinos dejaban de matar, la democracia sería generosa con ellos. Cuánta pompa para no llamar a las cosas por su nombre», ha dicho Múgica en una carta dirigida a su padre ante su tumba, en el cementerio de Polloe de San Sebastián.

Allí, junto a familiares, amigos y representantes políticos, Rubén Múgica ha señalado que «si querían gobernar incluso con el apoyo de los herederos de los criminales, que lo hubieran dicho desde el principio». «Sería igualmente lamentable, pero, al menos, nos habrían ahorrado el bochorno», ha apostillado.

«Esto va por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su cortejo de aduladores, obsequiados con cargos públicos y publicidad institucional; sus entusiastas biógrafos cuentan que se afilió al PSOE en 1993, aunque nadie lo recuerda en ningún funeral ni manifestación», ha destacado en este acto, que ha abierto el exdiputado del PP Adolfo Suárez Illana.

A la cita han acudido, entre otros, la viuda del político socialista, Mapi Heras, sus otros dos hijos, José María y Fernando, así como los nietos, otros familiares y amigos de la familia.

Tras depositar varios ramos de flores en la tumba de Fernando Múgica, su hijo ha dado lectura a una carta dirigida a su padre, y también ha recordado a otro socialista asesinado por la banda terrorista, Joseba Pagazaurtundúa, de cuya muerte se cumplen este sábado 22 años.

Rubén Múgica ha lamentado que se tolere el blanqueamiento, de forma que hoy «pasean calles y plazas bajo siglas que son otras, pero con los mismos collares de siempre». «Indolentes y jactanciosos», ha dicho.

Según ha dicho, ETA mató a su padre porque, «como muchos», representaba «el genuino combate ciudadano contra el crimen organizado; combate en el que no cabían silencios ni miradas perdidas, y menos aún el compadreo con los criminales».

Para Múgica, «ETA y su basurero batasuno trajeron el silencio a esta tierra, y ese silencio aún se respira» y aunque «oleadas de turistas visitan San Sebastián cada año y recorren calles con placas que recuerdan a casi cien asesinados en San Sebastián, no las miran, no preguntan, no les cuentan». «En eso no están solos: tampoco lo hacen muchos vecinos», ha añadido.

Ha incidido en que «la crudeza de los asesinatos y la frialdad de los cementerios obligan a no maquillar el lenguaje, pues se malgasta el mensaje». Por ello, ha llamado a denunciar, «con claridad», que tanto su padre, como Joseba Pagazaurtundúa «y tantos otros» sufrieron «una persecución totalitaria, emprendida contra la democracia española por un hatajo de nacionalistas reaccionarios»

El hijo del histórico socialista ha indicado que su padre pensaba que «no podía haber complacencia con quienes se levantaron en armas contra ciudadanos indefensos, ni con quienes intentaron derribar la democracia española desde sus inicios más frágiles» y «tampoco con sus herederos». «Si los asesinos merecen atención por haber dejado de matar, mayor atención merecemos quienes nunca hemos matado», ha concluido.