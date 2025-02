El escándalo no cesa con Imane Khelif. La controvertida campeona olímpica de la categoría de la categoría welter (66 kilos) en París 2024 no podrá tomar parte en el Mundial de Boxeo de 2025. La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) ha explicado que Imane Khelif no podrá participar en el campeonato por no cumplir los «criterios de elegibilidad», lo que ya la obligó a perderse este evento en el año 2023.

El veto lo ha hecho público Chris Roberts, secretario general de la IBA, a falta de un mes para que se celebre el Mundial, que tendrá lugar entre el 8 y el 16 de marzo en Serbia: «Imane Khelif no es elegible para nuestros Campeonatos del Mundo; no cumple los criterios de elegibilidad».

«Nuestras reglas técnicas estipulan claramente los requisitos y criterios de elegibilidad para el evento», ha asegurado el CEO del organismo al respecto, por lo que la medalla de oro de los últimos Juegos Olímpicos no estará en la cita mundial del boxeo.

Y todo esto en mitad de una enorme controversia mundial por la decisión de Donald Trump de sólo admitir dos sexos: masculino y femenino. Khelif es mujer, pero produce hormonas masculinas por lo que, en caso de querer competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tendría que hacerlo con varones.

Khelif se queda con el COI

El Comité Olímpico Internacional tiene un papelón por delante porque fue el que reconoció la eligibilidad de Khelif para competir en los Juegos de París. Este mismo organismo, en su pulso con la IBA, no reconoce a esta Federación Internacional de Boxeo y está montando la suya propia para reconocer casos como los de Khelif.

Hay que recordar que la argelina fue foco de especial polémica en su último torneo olímpico después de que la italiana Angela Carini se retirase y asegurase que había sentido «mucho dolor» con sus golpes, para subrayar que todos los boxeadores cumplían «con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición, así como con todas las normas médicas aplicables establecidas por la Unidad de Boxeo de París 2024 (PBU)».

Recientemente, la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) agradeció a Donald Trump, que este viernes firmó una orden ejecutiva para prohibir la participación de atletas trans en deportes femeninos, su «postura firme y de principios en relación con la inadmisibilidad en la participación de atletas no elegibles en la competición de boxeo femenino» en París 2024.

El futuro de la argelina Khelif en el mundo del boxeo se encuentra más en el aire que nunca. Solamente le apoya un Comité Olímpico Internacional cada vez más arrinconado porque su próximo anfitrión no tiene la menor intención de aceptar a este tipo de atletas.