Alexia Rivas y Arelys: fuerte discusión en el plató de ‘Supervivientes 2022’

El pasado lunes 4 de julio pudimos disfrutar de una entrega especial de Supervivientes 2022: Última Hora presentada por Ion Aramendi y Lara Álvarez. Entre otras cuestiones, decidieron recordar la llamada que Merchi hizo la semana pasada a Anabel Pantoja. Algo que ha producido reacciones diversas en plató y, además, un enfrentamiento entre Alexia Rivas y Arelys.

Todo comenzó cuando la madre de Yulen Pereira dejó claro que entendía, a la perfección las palabras de Merchi hacia su hija, Anabel Pantoja: “Están en un concurso, evidentemente los dos han ido a concursar. Ha aparecido el amor, lo que sea… pero quieren concursar los dos, no han ido a la compra”.

El amigo de Anabel Pantoja, que se encontraba en plató defendiéndola, quiso explicar el motivo por el que Merchi dio ese mensaje tan contundente a su hija: “Ella se refería al tema edredoning”. Por si fuera poco, quiso ser mucho más claro al respecto: “No le incomoda Yulen, le incomodan las imágenes”.

Alexia Rivas, colaboradora de Supervivientes 2022: Última Hora y exconcursante de Supervivientes 2021, aprovechó la ocasión para dar su opinión al respecto. “Lo que hizo Anabel bajo el edredón es lo que menos le tiene que incomodar porque no ha matado a nadie, no ha hecho ningún pecado”, comenzó diciendo.

Por si fuera poco, la periodista no dudó en recordar el mensaje que Merchi publicó en sus redes sociales. “Puso esos tuits porque no le ha gustado el trato de la familia de Yulen hacia ello”, aseguró. Arelys, al escuchar a la colaboradora de Supervivientes 2022: Última Hora, quiso hacer la siguiente pregunta: “Perdona, Alexia, ¿qué le ha hecho mi familia a Anabel?”.

La periodista se mostró de lo más contundente: “No me gustaría repetírtelo 300 veces cada debate”. Respuesta que la madre de Yulen Pereira no quiso pasar por alto: “Repítemelo, porque a lo mejor es que soy tonta”. Es más que evidente que no hay buena sintonía entre la madre del concursante y la tertuliana, ¡y una vez más ha quedado claro!