La espera ha terminado. El ansiado y muy esperado proyecto discográfico de Alessia Cara ha sido publicado de forma oficial y ya se encuentra disponible en todas y cada una de las plataformas de streaming, así como en su formato en físico. Presentado bajo el nombre de ‘In The Meantime’ la artista ha creado un disco de diez que ha vuelto ha causar furor entre sus fans.

Tras sus anteriores trabajos, ‘In the meantime’, se presenta como el tercer disco de la artista, y el más importante de su carrera. Sus otros álbumes, ‘Know-It-All’, y ‘The Pains of Growing’, tuvieron un éxito arrollador, y este parece no quedarse atrás. Un nuevo disco en el que Alessia Cara ha estado mucho tiempo trabajando y que proyecta su lado más cercano y personal.

Una composición con la que da el pistoletazo de salida a su tracklist con el sencillo ‘Unboxing intro’, seguido del tema ‘Box in the Ocean’. Un total de 18 canciones con las que la intérprete ha vuelto a proyectar toda su magia y talento en canciones que han dejado a todos con ganas de más.

Un tracklist de diez para el que ha elegido el single ‘Apartment Song’ como broche final a esta travesía musical que ha creado con su nuevo álbum de estudio. Un proyecto donde el color naranja y el azul han sido unas de sus grandes señas de identidad, creando con ello una portada minimalista y muy cautivadora.

Lo que está claro es que componga el tema que componga, Alessia Cara es sinónimo de éxito. Una andadura musical con la que está cosechando numerosos hitos y que promete traer muchos más tras el lanzamiento de ‘In The Meantime’.