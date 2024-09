Alejandro Sanz sorprende al anunciar uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera

La industria musical española ha estado marcada, con el paso de los años, por el paso de numerosas estrellas de talla nacional. Uno de los nombres que figuran en la lista, indiscutiblemente, es el de Alejandro Sanz. El artista de origen madrileño lleva prácticamente toda una vida subido a los escenarios, tanto de nuestro país como los de más allá del charco. Una trayectoria profesional de infarto que comenzó a finales de los años 80 y que, hasta la fecha, ha sido galardonada con 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses y más de 25 millones de discos vendidos a nivel global. Una serie de hitos que han escrito su nombre en la historia de la música.

Ahora, y tras disfrutar de unas espectaculares vacaciones en familia junto a sus hijos, con Disneyland París como lugar de destino, el artista ha regresado pisando fuerte a la rutina. De hecho, y como prueba de ello, ha acudido a sus redes sociales para compartir con su público el nuevo proyecto profesional en el que se ha embarcado. Un nuevo reto con el que pretende presentarle al mundo su cara más desconocida y, con ello, mostrar la vida de Alejandro Sánchez Pizarro, su nombre real. Por ello, ha querido compartir la noticia con sus fans en redes sociales.

«Quería contaros algo. Quería daros buenas noticias. Y es que me he embarcado en una aventura increíble. La gira más grande que he hecho en toda mi carrera y me vas a poder ver en lugares donde jamás me habéis visto», reveló en una primera publicación. Unas palabras poco relevantes, pero que, minutos después, darían paso al verdadero bombazo.

De esta manera, el cantante ha anunciado que, muy pronto, saldrá a la luz una serie documental de Netflix en colaboración con Sony Music Vision. Un proyecto muy importante donde se revelará el presente y el futuro del icónico cantante español. Una nueva forma de conocer a Alejandro Sanz y el mundo que lo rodea, pero desde la comodidad del sofá.

Asimismo, de momento, se desconoce cómo se titulará este proyecto de forma oficial. Pero, por las pequeñas pistas que ha ido dejando el madrileño con sus hashtag, se podría intuir algo. Cuando Todos Me Ven es la frase que predomina en las publicaciones del cantante, por lo que este podría ser el nombre del proyecto.

Asimismo, y tal y como el propio Alejandro Sanz ha revelado, la docuserie ha comenzado su proceso de rodaje. Por lo tanto, se desconoce cuando será emitida en la plataforma de pago. Eso sí, para poder verla habrá que estar suscrito a Netflix, pues será contenido exclusivo del medio.

Por otro lado, se conoce es que constará de tres episodios y que el rodaje se encuentra bajo la dirección de Álvaro Ron (Superman & Lois, Hernán), reconocido cineasta con experiencia en EE.UU. y España. Sin lugar a duda, un proyecto musical único con el que Alejandro Sanz promete mostrar su lado más personal.