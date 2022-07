Alejandro Nieto, en shock por la bronca de la madre de Ignacio de Borbón

Ana, la madre de Ignacio de Borbón, se ha trasladado hasta Honduras para reencontrase con su hijo. La madre del superviviente lleva meses separada de su pequeño, viendo desde España como algunos concursantes se metían cruelmente con él, especialmente, Anabel Pantoja y Alejandro Nieto. Por ello, en su paso por la isla tenía clara dos cosas, que vería a su hijo y que le cantaría las cuarenta a todos aquellos que se han pasado de la raya con él.

Para llevar a acabo su cometido, Ana escribió unas palabras a cada uno de los supervivientes, mostrando su más sincera opinión sobre la actitud que tienen con su hijo. Pero, tuvo la oportunidad de tener un cara a cara con algunos de ellos. «¿Hay algún superviviente al que le tengas especial ganas?», preguntó Ion Aramendi a la madre de Ignacio de Borbón.

Así ha sido el tenso encuentro entre Ana y Alejandro 😱 🌴 #ConexiónHonduras11

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/wotmo6Ivsw — Supervivientes (@Supervivientes) July 3, 2022

Una cuestión donde la mujer señaló a Anabel Pantoja y Alejandro Nieto. «Quiero hablar con ellos tranquilamente, decirles lo que siento. Creo que están siendo muy injustos. Le insultan, se ríen y tienen una faltas de respeto… El machaque al que le han sometido no es normal, todos cometemos errores», afirmó la madre del concursante.

Fue entonces que Alejandro y Nacho Palau leyeron los pergaminos que Ana les escribió, sin ser conocedores del remitente de dichas palabras. A pesar de que Palau recapacitó con el mensaje recibido, e incluso se emocionó, Alejandro discrepó completamente con lo que ponía en su carta.

«Has sido irrespetuoso y faltón desde el minuto uno con Ignacio. No todo vale en esta vida. Es innecesario el machaque continuo al que le has sometido. Creo que has superado los límites del respeto», leyó el superviviente. Al respecto, el modelo se excusó diciendo que cuando coge confianza con las personas actúa así.

«Pienso que se ha malinterpretado en varias ocasiones, pero yo no le he hecho la vida imposible», comentó Alejandro Nieto. Tras ello, la siguiente en aparecer en escena fue Ana, quien dejó al superviviente sin saber cómo reaccionar. Un momento de «tierra trágame» que el concursante intentó pasar saludándola educadamente.

«Yo vengo a daros mi percepción. Ha habido tratos que no se pueden justificar, Alejandro», comenzó señalando Ana. Ante ello, Alejandro quiso comentarle que son las condiciones extremas del concurso las que hacen que a veces se pierdan los nervios. Pero, la mujer no estaba para historias y le hizo saber lo mucho que había sufrido al ver a su hijo mal por comentarios como los suyos.

Unas criticas que el concursante aceptó y por las que acabó agachando la cabeza para tratar de evitar un enfrentamiento con la madre de Ignacio de Borbón. Un momento donde, sin lugar a duda, reinó la tensión y que concluyó con un Alejandro arrepentido de su actitud y disculpándose con ella por lo ocurrido.