Alejandro Nieto, contra Nacho Palau: “Lleva 26 años viviendo del cuento”

El pasado jueves tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2022 presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera, vimos cómo Yulen Pereira era el elegido por la audiencia para abandonar el concurso y, además, vivimos un fortísimo enfrentamiento entre Nacho Palau y Alejandro Nieto.

Y todo porque, en Palapa, escucharon los comentarios de Alejandro Nieto en los que se quejaba que el valenciano fuera salvado el pasado martes. Todo comenzó cuando el exparticipante de La isla de las tentaciones se desahogó con sus compañeros en Playa Uva, tras la ceremonia de la salvación: “Ha robado todo lo robable, ha hecho todas las trampas del mundo…”

Por si fuera poco, fue más allá: “Lleva 26 años viviendo del cuento. Carajo, sin pegar un put* palo al agua en su put* vida. Me parece muy fuerte que la gente no sepa quién es Nacho Palau”. Además, añadió: “No es justo que dé pena un put* tío que tiene un piso de 250.000 euros. Un tío que es un gruñón, ahora que ha querido cambiar de estrategia, un tío que roba… y yo no hago eso».

Alejandro Nieto pierde los nervios al creer que Nacho Palau fue salvado por “dar pena”: “Lleva 26 años viviendo del cuento» 🌴 #SVGala12 https://t.co/7OaW3Wm975 — Supervivientes (@Supervivientes) July 7, 2022

Tras ver las imágenes, Alejandro Nieto quiso explicarse: “Él dice que se quedaba en casa con los niños mientras Miguel Bosé se iba de gira. Has vivido en todos los lugares del mundo, has vivido con una persona millonaria, tienes una casa de 250.000 que supuestamente no puedes pagar… Has tenido mayordomo”. Ignacio de Borbón no tardó en dar la cara por la expareja de Miguel Bosé, haciendo saber a Alejandro que esas palabras eran una falta de respeto.

Nacho Palau, por su parte, no daba crédito a lo que había escuchado: «Yo no quiero dar pena de nada. Yo hoy me he llevado una decepción… Te considero de aquí el mayor superviviente, no te veo mejor que yo, me considero igual de superviviente que tú. Me ha sorprendido”. El valenciano fue más contundente al respecto:

“¿Y por qué esa vida que dices que he llevado tiene que ser mejor que la tuya? Yo no tengo pagada mi casa. No me gusta que saques esas cosas de contexto. No me esperaba esto de ti”, reconoció. Un enfrentamiento que terminó con Palau haciendo la siguiente reflexión respecto a las palabras de su compañero: “Estás diciendo que todos los padres y las madres que se quedan en casa cuidando de sus hijos están viviendo del cuento».