Alejandra Rubio y Alexia Rivas protagonizan una sonora discusión: «¡Vives en ‘Los mundos de Yupi’!»

Nadie le dijo a Alejandra Rubio que tras su fichaje como colaboradora de Vamos a ver su trabajo fuese fácil, ya que las polémicas que persiguen a su familia le salpican cada semana. En su paso por el matinal de Telecinco ha tenido que dar su opinión sobre el cara a cara de Carmen Borrego, su tía, con José María Almoguera, su primo. Allí ha vuelto a dejar claro que los dos se han equivocado, aunque José ha salido peor parado en esta ocasión, pero la tensión se ha ido elevando entre ella y su compañera Alexia Rivas protagonizando una discusión en pleno directo demostrando que la relación entre ellas está completamente rota en estos momento pese a que en el pasado llegaron a ser buenas amigas.

No hace tanto tiempo que las dos eran amigas y disfrutaban de divertidos momentos en sus intervenciones en las galas de los diferentes realities de Telecinco donde coincidían, pero desde que la hija de Terelu Campos anunció su embarazo a golpe de exclusiva la relación se ha enfriado. Rivas no ha dudado en estos meses en criticar su actuación y dejar claro que vive de la televisión y de las revistas, al igual que hacen su madre y su tía, algo de lo que Alejandra se ha querido distanciar siempre. Esas afirmaciones han provocado que su confianza se haya roto y que las chispas salten en cualquier momento, siendo la entrevista de Carmen y su hijo una excusa para lanzarse de nuevo los cuchillos.

Antes de la discusión, Alejandra ha querido salir en defensa de su tía después de todos los desplantes que ha sufrido en los últimos meses, especialmente después del nacimiento de su nieto. «Me da pena ver a Carmen porque para mí, una vez más, no se está dando su lugar. Al final deja claro que ella lo ha hecho porque parece ser que públicamente es la única forma que tiene de hablar con su hijo», ha dicho.

En cambio, con su primo no tiene tan buen trato, ya que José María explicó en el plató de De viernes que no entiende el motivo de que Alejandra esté en su contra, además de desvelar que cuando hablan a solas sus opiniones son muy diferentes. «Molestarme no me molesta, pero ella tendrá su opinión y lo que no entiendo es por qué no me da esa opinión cuando estamos a solas», dijo antes de aclarar que desde su exclusiva en solitario no han vuelto a hablar.

Alejandra Rubio desvela las intenciones de José María

Cuando se enteró de que haría una entrevista en solitario en De viernes, mantuvieron una conversación, donde Almoguera le confesó que la daba por dinero. «Me dice que lo hace porque se quiere comprar una casa, quiere patrocinadores para una cosa suya de motos y le dije que así no iba a conseguir patrocinadores», ha dicho indignada, añadiendo que no sabe cómo seguirá esta historia porque su primo «cambia cada día de opinión».

El encontronazo con Alexia Rivas

Alexia le ha recordado que su tía Carmen estuvo en el mismo plató de Vamos a ver solo unas horas antes: «Ayer decía que le daba pudor darse un abrazo con su hijo, pero matarse y decirse de todo en un plató sí que lo hace y por dinero». La frase ha encendido a Alejandra: «No sé a qué te refieres con matarse e insultarse…Vives en ‘Los mundos de Yupi’. A mi lo que me parece te lo he dicho, no entiendo a qué viene tu pregunta porque a mí no me tienes que increpar nada».

El ambiente se ha ido caldeando hasta el punto en el que las dos se han ido reprochando cosas: «Me preguntas con unas formas que a mí no me gustan. Si me preguntas con respeto, fenomenal. Yo no te puedo decir nada más. No soy ni mi tía ni mi primo. Te digo lo que pienso. Para mí no está bien, pero si ellos lo quieren hacer así adelante», ha dicho Rubio. «Te lo pregunto a ti porque eres la que estás sentada, creo que es una pregunta pertinente», ha podido aclarar Alexia antes de zanjar la discusión.