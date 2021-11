La cantante y compositora catalana Albany, también conocida como Alba Casas, se está configurando como uno de los referentes de la música urbana española, en concreto del sad trap. Con tan solo 23 años ya ha estado en varios de los mejores festivales de España y el verano del año que viene ya tiene cita en el Riverland Fest de Asturias. Hoy ha lanzado su nuevo single, ‘BB tú no me oyes’, después de haber ya lanzado este año su segundo álbum, ‘Se Trata de Mí’.

La letra de la canción parece contar un desamor, pero la propia cantante confesó en una entrevista para Neo2 que no pensó en una gran historia, sino en que la música gustase. Es un género al que está acostumbrada, romántico con melodías de reggaeton, pero confiesa que “ahora ya me aburre un poco porque todo el mundo está haciéndolo, y de manera super sencilla. Pero me gusta experimentar más que eso, y cuando se fusionan las cosas queda súper bien, siempre se trata de innovar”.