El pasado martes, en el plató de ‘Secret Story’, Alba Carrillo confirmó a Carlos Sobera que había roto su relación sentimental con Santi Burgoa. Hace tan solo unos días, la colaboradora de ‘Sálvame’ hizo saltar todas las alarmas con una publicación a través de sus historias de Instagram.

¿La razón? Publicó una imagen, en una boda, en la que anunciaba que estaba celebrando la soltería. Como era de esperar, el pasado miércoles, los compañeros de ‘Ya es mediodía’ quisieron dar la oportunidad a Alba Carrillo para que se sincerase y explicase los motivos de su ruptura con Santi Burgoa.

La modelo ha asegurado que había tomado la decisión de tomarse unos días libres para asimilar esta nueva etapa de su vida. Ahora bien, su padre le aconsejó que no lo hiciera y que continuara con su vida con total normalidad. “Me iba a coger un break pero mi padre, que es mi gran consejero ahora, me dijo que tenía que trabajar y ayudar a mi madre que me necesita”, afirmó.

Alba Carrillo habla de su ruptura con Santi Burgoa: “Este verano ya habíamos roto varias veces”#YaEsMediodía835

Por si fuera poco, Alba Carrillo quiso dejar claro que se encuentra perfectamente y que espera, con muchas ganas, tener una buena relación con Santi Burgoa en un futuro. Al fin y al cabo, durante mucho tiempo, se convirtió en una de las personas más importantes de su vida. Y eso no puede quedar en saco roto.

La colaboradora se sinceró: “Le quiero muchísimo. Es una persona muy importante, lo ha sido y espero que lo siga siendo”. Eso sí, dejó claro que “ahora mismo estoy un poco enfadada, sino no lo hubiéramos dejado. Pero en cuanto podamos hablar, va a ser una persona importante en mi vida”. Alba es consciente de que “le agradezco muchísimas cosas, pero en la vida las cosas cambian y no pasa nada. Hay que evolucionar como pareja, pero no como personas”.

Tal y como adelantó Miguel Ángel Nicolás hace unos días, la hija de Lucía Pariente quiso dejar claro que en esta ruptura no han estado involucradas terceras personas. Lejos de que todo quede ahí, ha estallado contra quienes han afirmado que esta situación ha venido dada por una infidelidad: “Hacen daño a mi familia. Mi padre se disgustó, Santi llamó a mi padre… Si se dicen esas cosas, que se demuestren”, sentenció.