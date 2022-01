‘11 razones’ es el segundo álbum de estudio de Aitana y ya hace más de un año que el disco de pop rock salió. La catalana cambió los sonidos latinos por unos que recuerdan a la primera década de los 2000’s. Eso sí, la artista sigue manteniendo en el disco sus historias de amor como tema. Después de todo ese tiempo, ha comenzado una nueva etapa en donde ya ha lanzado canciones que se corresponden a ella, ‘Berlín’ y ‘Formentera’.

No obstante, los fans no olvidan su segundo proyecto y han hecho que uno de los temas se haya hecho viral gracias a que lo comparten en la plataforma de TikTok. Y es que, no es la primera vez que esta red social vuelve a hacer que las canciones suenen después de un tiempo. La protagonista es ‘Si no vas a volver’, un tema donde hable de ese proceso de recuperación después de una ruptura sentimental y ahora está ganado más reproducciones gracias a esto.

INFO CHART: Si No Vas a Volver de @Aitanax vuelve a entrar en el top 200 de @SpotifySpain con 38.083 streams #196, no estaba desde el 16 de diciembre de 2020. La canción se ha revitalizado en redes gracias a TikTok, y ayer cerró con más de 70K streams totales en la plataforma pic.twitter.com/lxw50wQyIX — Vinilo Negro (@vinilo_negro) January 26, 2022

Si en la primera parte de la década de los 2010’s la gente expresaba sus sentimientos a través de los estados y los tablones de Tuenti, acompañados de frases de canciones, vídeos de YouTube o imágenes de Tumblr, ahora los comparten a través de TikTok. Así. ‘Si no vas a volver’ se ha vuelto unos de los temas favoritos de sus usuarios para enviar indirectas a sus exparejas o expresar cómo se sienten.

En la mayoría de los vídeos que llevan esta canción se refiere a la primera parte de la canción: “Cuántas noches intenté olvidar. Y vi que el vaso medio lleno se rompió. Un corazón cansado de disimular que te olvidó. Cansado de esperar, cansado de este amor”. Junto al sonido se graban a ellos mismo y escriben este texto: “Ahora entiendo cuando Aitana dijo esto”. Gracias a TikTok una de las canciones de la extriunfita que ya estaba más guardada ha vuelto a resurgir.