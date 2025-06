Ainhoa Arteta, sobre su experiencia con la muerte: «No sentía dolor y era feliz»

No es ningún secreto que, con el paso de los años y temporada tras temporada, Cuarto Milenio se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. El pasado domingo 8 de junio, pudimos disfrutar de una nueva entrega, en la que Ainhoa Arteta acudió como invitada. Entre otras cuestiones, la artista se sinceró como nunca con Iker Jiménez y Carmen Porter respecto a una de las vivencias que más ha marcado su vida. Nos referimos al instante en el que estuvo al borde de la muerte. Debemos recordar que Ainhoa Arteta se sometió a una intervención quirúrgica por unas piedras en la uretra. En ese proceso, contrajo una bacteria que le provocó nada más y nada menos que una septicemia. «Cuando me llevaron a la UCI en helicóptero, lo primero que escuché es que tenían que intubarme», aseguró, durante su paso por el programa Cuarto Milenio.

«Estaba tumbada con los ojos abiertos, oía las cosas, pero no podía hacer absolutamente nada y nunca me olvidaré cómo este chico al que había agarrado estaba llorando en una silla, lo pasó mal», aseguró. «Todo esto me ocurrió en un estado en el que estaba, prácticamente muerta», aclaró. Acto seguido, añadió algo más: «Si alguien no se lo cree no pasa nada, pero igual puedo ser vehículo para quien sí». En un momento dado, en ese delicado proceso que estaba atravesando Ainhoa Arteta, empezaron a fallarle los órganos del cuerpo. «A mi familia le dijeron que me quedaban tres horas, que cuando el corazón, que era lo único que funcionaba, se parase, pues no aguantaría más», recordó. «Soy alérgica a la penicilina, pero acabaron usándola», aseguró. Fue precisamente gracias a ese medicamento que los órganos, poco a poco, volvieron a funcionar.

«Eso fue el día 26, que fue cuando yo volví a la vida. Pero yo cuando volví estaba como feliz. Recuerdo que había estado en un lugar donde el silencio era de una magnitud, el silencio absoluto, no se oía absolutamente nada y estaba suspendida, yo decía que era un sitio oscuro, pero con muchas luces, como si estuviera suspendida en la galaxia», declaró la artista.

Bajo la atenta mirada de Iker Jiménez y Carmen Porter, que estaban sorprendidísimos con este relato, Ainhoa Arteta dio más detalles sobre todo lo que vivió y sintió en el preciso instante en el que estuvo a punto de morir: «No sentía dolor y era feliz, aunque veía a mis hijos y la gente que me quería llorando, pero les decía que estaba muy bien».

Lejos de que todo quede ahí, la artista fue mucho más allá: «La sensación no era muerte, era de estar en otra dimensión. La última imagen que tengo es la de mi madre y mi tía, yo estaba en cruz, y yo me desperté así. Mi madre era como un aura, reconocí que me agarraba la mano y me sonreía como diciéndome ‘está todo bien’», y afirmó que su madre y su tía fallecieron.

Por si fuera poco, confesó en Cuarto Milenio que se enfadó cuando regresó de ese ‘lugar silencioso’: «Yo decía ‘con lo bien que estaba yo, por qué tengo que estar aquí’. Me hacía unas conjeturas…» Tras esta dura experiencia, Arteta llegó a una conclusión: «Sé que no morimos (…) El alma es eterna, no os puedo decir dónde va».