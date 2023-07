Agoney no decepciona con ‘Intacto’, su nuevo y esperado single

Agoney está de vuelta. El pasado viernes el artista publicaba Intacto, su primer single de este año, tras su paso por el Benidorm Fest. Una canción con la que el canario regresa a la música por todo lo alto, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

«INTACTO ya está fueraaaaaaa!!!! No me lo puedo creer. Esta canción me mueve algo muy especial y creo que ustedes lo van a sentir también!!» publicaba Agoney a través de sus redes sociales a las pocas horas del lanzamiento de su nuevo single.

Se trata de una canción muy esperada por todos sus fans. Un tema que como él mismo explica «del dolor nacen cosas únicas y esta es una de ellas», pues se trata de una de sus composiciones más personales hasta la fecha. Y como era de esperar, el nuevo single de Agoney ha tenido una gran acogida por sus fans.

Ya está disponible INTACTO!!!! 🩸🥷🔪

Del dolor nacen cosas únicas y esta es una de ellas ❤️‍🩹

A disfrutarla https://t.co/8nzyqxLnhA pic.twitter.com/aFD5P895ui — Agoney (@Agoney) July 13, 2023

Intacto es una canción que todo apunta a que está basada en su festival alicantino y los comentarios dañinos que el artista ha recibido en los últimos meses. Una canción que además su equipo quería que presentase con ella al festival, pero finalmente se presentó con Quiero Arder.

Por otro lado, esta canción se ha publicado acompañada de un videoclip que ha sido dirigido por AZULAZUL y producido por SUPERSONIC. Rodado en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, Agoney y su equipo de baile están ensayando sobre el escenario cuando un grupo de personas enmascaradas se cuela, interrumpiendo su actuación y atacando al artista.

«Ya no quedan más palabras que me puedan herir. Ese filo de tu boca va directo a por mí. Ya no, hoy no. Me quedo intacto porque ya no hay dolor», dice la letra de su nuevo single. Una letra con un mensaje muy contundente con el que Agoney vuelve a derrochar fuerza y talento.