Las peores noticias para los fans de Aerosmith se han confirmado. Steven Tyler, líder de la banda, ha tomado la decisión de entrar en una clínica de rehabilitación por voluntad propia tras una recaída de su adicción a las drogas, después de doce años de abstinencia.

Un revés que ha puesto en jaque la gira de la banda. De esta forma, los seguidores de la legendaria banda de rock tendrán que esperar para ver a sus ídolos sobre el escenario, pues tanto su residencia en Las Vegas como el resto de conciertos, han sido cancelados hasta nuevo aviso.

A través de las redes sociales, Aerosmith ha emitido un comunicado oficial. En él, explican que el vocalista ha tenido una recaída, lo que le ha llevado a internarse de nuevo en una clínica para superar su adicción, tal y como hizo por primera vez en 1988.

Thank you for your understanding and for your support for Steven during this time.

If you purchased your tickets via Ticketmaster, you will be refunded and will receive an email shortly with details, otherwise please contact your point of purchase for information on refunds. pic.twitter.com/1nuUc5Gj1j

— Aerosmith (@Aerosmith) May 24, 2022