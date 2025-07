Adiós a ‘La Promesa’: la decisión de TVE que favorecerá a ‘Valle Salvaje’ e indignará a muchos

Malas noticias para los seguidores de La Promesa. La popular producción de época se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los formatos más vistos por los espectadores de La 1 de Televisión Española. Y es que, cada vez son más las personas que caen rendidas ante esta apasionante trama. Sin embargo, el 2025 está siendo un año complicado para la producción. Pues, han sido muchos los cambios inesperados que han pillado a todos por sorpresa. De hecho, además de la muerte de su gran protagonista, Jana, ha habido muchos cambios en la programación que ya han comenzado a pasarle factura.

Con la llegada de La familia de la Tele, programa que ya ha sido cancelado por la cadena pública, La Promesa se vió en vuelta en numerosos cambios relacionados con su emisión. Pues, había que reprogramar las tardes para poder hacerle un hueco al formato presentado por María Patiño. Una serie de modificaciones que no sentaron nada bien al público. Pues, ya no sabían a la hora a la que comenzaba a emitirse la serie y, además, su duración en antena era inferior a antes. A esta situación hay que sumar que, durante los últimos días, los fans se han quejado en redes sociales de la trama. Pues, supuestamente, no avanza y se muestra «muy aburrida».

Ahora, lejos de quedar ahí, se ha comunicado que La Promesa desaparecerá de manera temporal de La 1. Por lo tanto, los espectadores no podrán seguir viendo la ficción debido a que no serán emitidos sus episodios hasta nuevo aviso. Eso sí, por el contrario, Valle Salvaje, la segunda serie de éxito de RTVE, continúa sus emisiones.

La producción de STUDIOCANAL y Bambú Producciones tiene como objetivo poner en marcha una estrategia muy ambiciosa. De esta manera, realizará emisiones dobles. Un movimiento que tiene lugar en uno de los puntos más importantes de la segunda temporada. Por lo tanto, con ello, RTVE vuelve a romper el equilibrio que había puesto en sus ficciones de tira diaria.

Según la nota de prensa de la Corporación, Valle Salvaje tendrá emisiones dobles con el objetivo de afianzar lo que está por proyectarse. Pues, supuestamente, se producirán importantes revelaciones, giros relevantes en la trama y se resolverán misterios que llevan mucho tiempo pendientes. Una serie de tramas que traerán consigo a nuevos personajes, que serán clave y expandirán este universo narrativo.

‘La Promesa’, líder de las tardes de La 1

A pesar de los cambios vividos y las bajadas de audiencia, el público sigue siendo fiel a La Promesa. Y es que, la producción continúa como ficción líder de las tardes. Una situación que deja a Valle Salvaje en segunda posición. De hecho, y según los datos publicados, concluyó el mes de junio con un 9,8% de cuota media y 1,4 millones de espectadores únicos. Un dato arrollador con el que cosecha su segundo mejor dato mensual desde su estreno.