Cada vez son más los detalles que se conocen de las canciones que forman parte del nuevo disco de Adele, ‘30’. Un disco que tras su salida, hace apenas una semana, se ha convertido en uno de los álbumes más vendidos del año.

Antes de su lanzamiento, la artista británica ya adelantó que se trataba del disco más personal de su carrera. Un diario en forma de álbum, en el que se desnuda emocionalmente, mostrando su parte más humana y vulnerable. Y en el que cada una de las canciones, cuenta una batalla personal.

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum, Adele está recuperando el tiempo perdido con diversos especiales y actuaciones en algunos de los escenarios emblemáticos, uno de ellos ha sido su paso por ‘An audiencie with’, emitido por la televisión británica el pasado domingo.

Home Sweet Home. I’ve always dreamt of doing An Audience With… There was so much love in the room for eachother, it felt like such a gig! Everyone was raucous and bang up for it! And my teacher Ms McDonald was there, it was just heaven ♥️ pic.twitter.com/N1LpkQbeoh

— Adele (@Adele) November 21, 2021