El mundo se paralizó durante unas horas ante la presentación mundial del nuevo disco de Adele, ‘30’. Una noche muy especial, en la que la artista británica brilló como nunca ante los afortunados que acudieron a la presentación, que además fue la confirmación oficial de su regreso a los escenarios.

Con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, la CBS estadounidense realizó un programa de dos horas de duración, donde además de una entrevista con Oprah Winfrey, en la que Adele se sinceró sobre aspectos como su divorcio, la ansiedad y su pérdida de peso, la cadena emitió una espectacular actuación de la artista en el escenario del Observatorio Griffith Park de Los Ángeles.

“El lugar más hermoso en el que he actuado. Gracias a todos los que lo hicieron posible. A Oprah por permitirme decir mi verdad con amor en un espacio seguro. Todo fue bastante abrumador, lo he visto dos veces y lloré como loco en ambas ocasiones”, escribió la artista en sus redes tras la actuación.

‘Adele: One Night Only’, reunió frente a la pantalla a más de 10 millones de espectadores tan solo en Estados Unidos, superando a la gala de los Oscar y convirtiéndose en la mayor congregación de audiencia para un programa de entretenimiento de este año.

Un programa que reunió a estrellas de la talla de Leonardo DiCaprio, Selena Gomez, James Corden o Drake en el observatorio de Los Ángeles. Pero sin duda, el invitado más especial de la noche fue Ángelo, el hijo de la artista que por primera vez vio a su madre actuar sobre el escenario.

“Habiendo estado en una montaña rusa en los últimos años y luego con la pandemia, era difícil imaginar estar en el escenario cantando nuevamente. Así que el hecho de haberlo hecho y también haber cantado mis nuevas canciones, ¡Me hace sentir un millón de cosas a la vez!. También fue la primera vez que mi hijo me vio actuar y nunca había estado tan nerviosa en mi vida! espero que os guste”, añadió la artista en sus redes.

