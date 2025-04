Adara Molinero, con el paso de los años, se ha ganado a pulso ser una de las grandes reinas de los realities. Y siendo honestos, no es para menos. A lo largo de su vida, ha participado en varios realities como Gran Hermano 17, GH VIP 7, Supervivientes 2023 y Supervivientes All Stars. En todos ellos ha conseguido superarse con creces, ofreciendo entretenimiento a la audiencia por su forma de ser y de actuar. Para bien o para mal, es más que evidente que la madrileña no deja absolutamente indiferente a nadie. Recientemente, Adara Molinero se ha embarcado en un nuevo proyecto junto a su madre, Elena Rodríguez. Se trata de un videopódcast de Mtmad llamado En las mejores familias, en el que madre e hija reciben a invitados para tratar diversos asuntos personales. En el nuevo episodio, la joven no ha dudado un solo segundo en defenderse de las numerosas polémicas que ha protagonizado junto a su ex pareja, Hugo Sierra.

De hecho, acabó poniendo en jaque la implicación del uruguayo como padre del hijo que tienen en común. Recordemos que, el pasado Día del Padre, Adara no dudó un solo segundo en aplaudir y felicitar a esos padres «que no llevan dos meses sin ver a su hijo». Un mensaje que, evidentemente, muchos interpretaron como un dardo envenenado contra Hugo Sierra. De esta manera, en el videopódcast de En las mejores familias, la madrileña quiso sincerarse sobre este asunto: «Lo que escribí y expliqué es así, es lo que me parece que debería de ser un padre». Todo ello mientras aprovechó para poner en valor a todos aquellos padres que, de forma activa, se involucraban en la crianza y el bienestar de sus hijos: «Yo no he tenido esa suerte y, en general, hay otras personas que no tienen esa suerte tampoco», reconoció, durante su charla con su madre Elena Rodríguez.

Las dos no dudaron un solo segundo en reflexionar sobre cómo reaccionan muchas personas cuando deciden sacar a la luz la cuestionable actitud de muchos padres. Harta de las críticas, la ganadora de GH VIP 7 no dudó en mostrarse profundamente contundente al respecto: «Los padres deberían tener vergüenza por no ser buenos padres», aseguró.

Así pues, Adara Molinero quiso reafirmarse en sus palabras, dejando muy claro que ese mensaje no fue fruto de un impulso, sino del hartazgo: «¿Es más justo que el padre no esté cumpliendo como padre o es más justo que la mujer esté cansada?», preguntó, y fue más allá: «¡Basta ya! Estoy cansada ya de callar. Ha llegado un punto que ya no puedo más».

Elena Rodríguez aprovechó la ocasión para hacer hincapié en que «las madres no siempre tenemos que estar a la altura», sobre todo cuando hay otra persona que debería estar involucrada de la misma manera. Adara Molinero quiso añadir algo más: «Las madres y los padres tienen la misma responsabilidad y obligación. Tienen que estar presentes en la misma medida».

Durante esta nueva entrega, en la que Susi Jiménez y su madre Marisol de los Gipsy Kings eran las invitadas, también hablaron de la presunta infidelidad de Hugo Sierra a Adara Molinero cuando aún eran pareja. La madrileña aprovechó para desmentir esa información, dejando muy claro que «jamás permitiría algo así».