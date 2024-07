El pasado martes 2 de julio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera tan concreta, pudimos conocer el nombre del primer salvado de la semana y, además, se recibió a Adara Molinero en plató tras convertirse en la primera expulsada de la edición.

La ganadora de GH VIP 7 fue recibida por su madre, su novio y varias amigas. Tras este emotivo momento, Adara Molinero se quedó a solas con Jorge Javier Vázquez, a quien confesó cómo fueron esos durísimos días en los Cayos Cochinos de Honduras. A pesar de haber sido una experiencia corta, ha sido verdaderamente intensa.

Respecto a sus ganas de abandonar Supervivientes All Stars, la madrileña se mostró tremendamente honesta: «Tengo sentimientos encontrados porque me hubiese gustado, pero no podía. Así continuamente». Al escuchar sus palabras, Jorge Javier Vázquez llegó a una conclusión muy concreta: «¿Es verdad que tú te sientes sola con tus compañeros y un poco aislada?».

Adara intenta explicar qué le ha podido pasar en Honduras 🏝️ #TierraDeNadieAllStars2

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/paaZeXtXve — Supervivientes (@Supervivientes) July 2, 2024

Adara Molinero volvió a sincerarse. En esta ocasión, quiso mostrarse muy contundente con la actitud que mostraron sus compañeros durante ese proceso, exceptuando el apoyo incondicional que sintió por parte tanto de Olga Moreno como de Bosco: «Sí, lo confieso. Fue la gota que colmó el vaso. Como que no sentía feeling».

Lejos de que todo quedase ahí, fue mucho más allá: «Lo veía todo súper complicado, más complicado. Creo que me veían como una amenaza. Se pudo ver el primer día que entré y era porque era yo. Si hubieses sido otra persona…» Así pues, llegó a una conclusión respecto a su corto pero intenso paso por Supervivientes All Stars: «Agridulce porque sentía que lo tenía que intentar, pero no podía».

«Me sentía bien porque he hecho lo que he sentido en todo momento y me he cuidado. No podía de verdad y no pasa nada», reconoció Adara Molinero tras convertirse en la primera expulsada de esta edición tan esperada, en la que han conseguido reunir a grandes leyendas del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras.

Adara Molinero se sincera sobre su historia con Bosco

En un momento dado de la entrevista, Jorge Javier Vázquez decidió preguntar lo siguiente: «Imagínate si Álex no estuviera en tu vida y que hubieras coincidido en esta edición con Bosco. Tú soltera y él también. ¿Qué hubiera pasado?». Ella reconoció que no tenía la más mínima idea ya que nunca se sabe.

Pero si hay algo que tiene claro es por qué falló su historia hace poco más de un año, tras coincidir en Supervivientes 2023: «Estábamos en diferentes páginas, le queda mucho por vivir. Quiero otras cosas». Aun así, Adara Molinero llegó a una importante conclusión: «Bosco es una persona muy especial».