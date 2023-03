Adara Molinero y Sergio Garrido: tenso enfrentamiento en la Palapa de ‘Supervivientes 2023’

Adara Molinero y Sergio Garrido se han convertido en los protagonistas de la gala de Supervivientes 2023 de este pasado jueves 16 de marzo. Jorge Javier Vázquez daba paso a un vídeo dónde tanto Raquel Mosquera como Sergio Garrido y Raquel Arias, criticaban duramente a sus compañeros de Playa Royale, centrando su atención principalmente en Adara Molinero.

Al terminar el video, Jorge Javier le comentaba a la influencer que parecía que a su compañero Sergio Garrido no le caía del todo bien: “Bueno ni a ninguno de esa playa, quitando a Bosco me parecen una panda de reventados. Se han pasado una semana entera metiendo la cabecita en su cueva sin salir y a mi me gustaría saber qué les pasa que esconden o que temen”, expresó entre comentarios del resto de concursantes.

Adara y Sergio Garrido protagonizaron ayer el enfrentamiento más tenso: «Eres muy falso» 💥 SVGala3 ¿De qué lado estás?

🔁 Adara

❤ Sergiohttps://t.co/p8ZBkEV4CO — Telecinco (@telecincoes) March 17, 2023

Sergio Garrido, al escucharla decir estas palabras, le explicaba que él no tiene ningún problema con ella, pero que si salen a criticarlo, él va a saltar para defenderse. El concursante trataba de quitarle hierro al asunto comentando que ellos anteriormente se habían llevado bien y habían tenido grandes conversaciones: “El problema es que tu hablas detrás de las cámaras», le reprochaba.

«A mi me caes de p*** madre y no sé cuál ha sido el motivo de empezar así”, explicaba. Adara Molinero se enfadaba cada vez más y le reprochaba a la cara que era un falso y le estaba mintiendo: “Eres falso hasta decir basta. Y me lo dices tú, que entraste liándola y disparando a todo el mundo para tener movida”, le decía a la cara muy enfadada.