Adara Molinero, entre lágrimas en ‘Supervivientes 2023’ tras esta petición de Jonan Wiergo

Supervivientes 2023 está siendo una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Una de las claras protagonistas es Adara Molinero. Hace tan solo unos días tuvo un fortísimo enfrentamiento con Asraf Beno y, ahora, la que fuera ganadora de Gran Hermano VIP 7 ha roto a llorar de manera desconsolada tras la inesperada petición por parte de su compañero Jonan Wiergo.

Todo comenzó cuando el influencer, que destaca por su buen humor y por ser alguien fundamental en la isla para todos los concursantes, se ha visto sobrepasado. ¡Está al límite! Tanto es así que, de un día para otro, Jonan Wiergo despertó y comunicó a sus compañeros que tenía la firme intención de abandonar el concurso.

Con lágrimas en los ojos, el íntimo amigo de Dulceida desveló que Supervivientes 2023 le está pasando factura a nivel emocional: “Quiero que termine ya esto, por mi cabeza”. Adara Molinero trató por todos los medios de que su amigo se deshiciera de esa idea: “No hagas algo de lo que después te puedes arrepentir. Queda muy poco, son momentos malos”.

Jonan sufre un bajón y hace una petición que deja llorando a sus compañeros: «No me dejéis aquí más»#SVÚltimaHora https://t.co/BEqm8duVme — Supervivientes (@Supervivientes) May 24, 2023

Jonan Wiergo hizo caso omiso al consejo de Adara Molinero. Es más, aprovechó la ocasión para hacer una petición a sus compañeros de Supervivientes 2023: “Me quiero ir. Lloro todas las noches y no me hace falta llegar a la final”. Por si fuera poco, quiso ir más allá: “Nunca lo he dicho tan claro. A lo mejor Alma y Adara no me nominan pero, a los demás, os lo pido por favor”.

Asraf Beno, con quien tiene buena relación el influencer, le dejó claro que no tenía en mente nominarle: “No quiero cargar con esa responsabilidad”. Un comentario que hizo que Jonan se agobiase aún más: “Lo estoy pidiendo por favor, quiero irme. No me dejéis aquí más. Me da igual que me digáis que queda poco. Llevo ochenta días, necesito salir por la Palapa y sentir que estoy fuera de aquí”. Por si fuera poco, quiso ser aún más claro: “No puedo más, estoy muy cansado”.

Al escuchar las palabras de su amigo, Adara Molinero no pudo evitar romper a llorar. Aunque es consciente de lo mal que lo está pasando, la joven tiene claro que quiere llegar a la final del programa junto a él. Por lo tanto, será en la gala de este jueves cuando sabremos si Adara, Asraf y el resto de compañeros han hecho caso a la petición de Jonan o, por el contrario, le han ignorado por completo.