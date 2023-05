Adara Molinero estalla contra Asraf Beno en ‘Supervivientes 2023’: «Conmigo no juega nadie»

El pasado martes, en la nueva entrega de Supervivientes Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera y Laura Madrueño, pudimos ver unas imágenes que dejaron sin palabras a los espectadores. Tenían como protagonistas a Adara Molinero y Asraf Beno, puesto que habían tenido una discusión por la que su alianza habría quedado rota por completo.

¿El motivo de este desencuentro? Nada más y nada menos que unos cangrejos. Varios concursantes, entre los que se encontraban Artùr Dainese y la ganadora de Gran Hermano VIP 7, decidieron cocinar algunos cangrejos durante la noche. A la mañana siguiente, Asraf Beno preguntó quiénes se los habían comido, ya que se había encontrado las cáscaras y, por ende, “todo lleno de hormigas y bichos alrededor”.

Es entonces cuando el novio de Isa Pantoja decidió preguntar, directamente, a su compañera: “Adara, ¿ayer comiste cangrejos?”. Ella no lo negó, pero dejó claro que tan solo había comido uno. Al explicarle que las cáscaras se encontraban en el suelo y que muchos bichos habían acudido a ellas, la madrileña respondió: “¿Y por qué me lo dices a mí? A mí que me cuentas”. Asraf seguía explicando lo ocurrido, recordando que las cáscaras había que tirarlas al fuego.

“Yo no sé qué te pasa últimamente, de verdad. Qué heavy esto. No estoy entendiendo nada”, aseguró Adara Molinero. Al ver su reacción, Asraf le hizo saber que su comentario no iba, ni mucho menos, a malas. Pero ella seguía sin entender por qué su amigo tenía esa actitud: “¿Yo te digo algo a ti? Yo no he dejado ahí ninguna cáscara”.

Por si fuera poco, añadió: “Quiero que me dejes tranquila, no sé qué te pasa últimamente. No necesito ningún papá, ¿vale? Sé perfectamente lo que tengo que hacer en cada momento, ¿vale? Esto ya es el colmo”. Tratando de buscar una explicación, Adara Molinero llegó a una conclusión: “Porque se está acercando la final”.

Tras ese desencuentro, los dos empezaron a llorar. Pero, eso sí, la madrileña hizo el siguiente comentario al ver a su compañero a lo lejos: “Ahora el papelón. Ya me estoy conociendo el juego este. Es que soy gilipollas”. Más tarde, la joven quiso ser sincera con su compañero, diciéndole lo que pensaba de su actitud: “No me está molando nada lo que está pasando, eh, Asraf”.

Además, añadió entre lágrimas: “Se está acercando la final, y a mí que me metan la puñalada a estas alturas… Creo que no me lo merezco. Soy persona antes que un concurso”. Asraf Beno no tardó en reaccionar: “¿Me estás diciendo que yo estoy haciendo esto por el concurso? Que después de todo estés pensando eso de mí… Estoy flipando”. Ella volvió a responder: «Siempre he dado la cara por ti, me estoy partiendo la piel por ti. Sigue jugando, sigue jugando y pintando las cosas como a ti te convenga».

El novio de Isa Pantoja también sacó una conclusión: “Al final el que va a pensar mal soy yo”, a lo que su compañera se mostró contundente: “No voy a entrar en tu juego”. Tras este enfrentamiento, Asraf trató de reconciliarse con Adara, pero sin éxito. Él estaba convencido de que ella había entrado en un bucle con este tema, pero la respuesta no tardó en llegar: “No, Asraf, no. No estoy entrando en ningún bucle ni quiero entrar en tu juego, conmigo no. El que lleva en un bucle desde hace semanas eres tú. No conmigo, con todo el mundo”.