Adara Molinero, entre lágrimas, confiesa en ‘Supervivientes 2023’ qué es lo que más le atormenta

Supervivientes: Tierra de Nadie ha llegado más fuerte que nunca. El pasado martes 13 de junio, Carlos Sobera arrancó el programa anunciando la anulación del sistema de votación de los últimos días debido a un error tecnológico. Sin conocer el nombre del salvado de la semana, el público fue testigo, entre otras cosas, del regreso de Oriana Marzoli a la isla y de cómo Adara Molinero hizo frente al puente de las emociones.

Consciente de que el momento del puente de las emociones iba a llegar en cualquier momento de su concurso, la influencer no ha podido evitar expresar sus miedos. “Llevo todo el concurso pensando que ojalá no llegara este momento”, comienza. “No quiero hacer daño a nadie”, confesó.

Adara se ha enfrentado a los escalones más complicados de #Supervivientes2023 #TierraDeNadie15 https://t.co/BSJZKeLgB9 — Supervivientes (@Supervivientes) June 13, 2023

Las inseguridades se apoderaron de la concursante en el momento de dar inicio al puente, situación que impulsó a la presentadora Laura Madrueño a recordarle que piense en todo lo que ha conseguido hasta ahora. Tras pisar el escalón de la infancia, Adara Molinero se adentró en el de la soledad.

“La soledad es algo que hasta el día de hoy me había atormentado también y me daba mucho miedo, mucho pánico. Por eso muchas veces he estado con personas que no tendría que haber estado, por el miedo a la soledad. Me arrepiento mucho y digo: ¿Por qué? Creo que aquí me he fortalecido mucho y creo que yo me siento que después de salir de aquí voy a ser capaz”, admitió entre lágrimas.

Cuando llegó al escalón del amor, la concursante no dudó en hacer mención a su familia o, al menos, a una parte de ella. Al preguntar por las personas a las que no ha incluido en la lista, Adara ha terminado derrumbándose. “Es una mochila muy grande en mi día a día. Me hace muchísimo daño, es algo que no pensaba que se había recuperado la relación y cada vez pasa algo y se destroza todo. No lo entiendo de verdad y al pasar por aquí lo entiendo menos. Siempre me preguntó el por qué y no lo encuentro”, explicó.

En el escalón del rencor, un poco más recuperada, la superviviente ha continuado abriendo su corazón. “Puede ser que tenga mucho peso en mi vida pero no por mi parte, sino por la otra, sin motivos”, declaró. En el último peldaño, la comunicadora del programa le ha hecho saber que podría poner el sustantivo que ella quisiese, algo que hizo titubear a Molinero.

“Es que han sido tantas veces, que cada vez que pasa me destroza totalmente. Cada vez que me deja de hablar o no me llama, me mata. Entonces voy a hacer lo que me salga y ya está”, comentaba dolida. “Esta vez no espero nada ya, solamente quiero curar mis heridas y poder ser libre en ese sentido sin dolor”, señaló antes de avanzar. “Me gustaría poner la palabra unión. Creo que cualquier relación se puede salvar, simplemente hace falta hablar, que las cosas sean recíprocas, ya está, simplemente eso”, sentenció.