Adara Molinero y Diego Pérez: primer gran enfrentamiento en ‘Supervivientes 2023’

Tan solo unos días después del estreno de Supervivientes 2023 ya han surgido los primeros problemas de convivencia. Adara Molinero y Diego Pérez han protagonizado la primera gran discusión de la edición, aunque los motivos de la misma son los habituales.

Según Diego, no todos habitantes de Playa Royale están trabajando de la misma manera que el resto. “Hay que funcionar los seis, no pueden estar cuatro sin parar y dos echándose la siesta, a mí también me gustaría echármela”, ha expresado el exconcursante de La isla de las tentaciones refiriéndose a Patricia Donoso y Adara. La colaboradora de Mediaset le ha hecho llegar la queja a su compañera, que no ha dudado en defenderse.

💣 La guerra ha estallado entre Adara y Diego 💣 ¿A quién apoyáis? 🔥 🔁 Adara

♥ Diego 🏝 #ConexiónHonduras1

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/LMGXS5dwwZ — Supervivientes (@Supervivientes) March 6, 2023

La ganadora de Gran Hermano VIP 7 le ha pedido al concursante que antes de atacar se interese por saber el estado de las personas. “Tengo un dolor de cabeza de caballo de no haber dormido, tú vete con lo tuyo y yo con lo mío, tú no tienes nada que decirme nada a mí”, se ha defendido la madrileña. “Te digo que hay que espabilar, te lo digo a la cara”, ha respondido Diego sin cortarse un pelo. La tensión ha ido escalando por momentos hasta que finalmente ha llegado a los gritos. “Me vas a venir tú ahora a decir lo que tengo que hacer y lo que no, que te pires, que me dejes tranquila”, ha estallado Adara Molinero.

Jaime Nava se ha acercado al lugar de la discusión y se ha mostrado de acuerdo con la opinión de su compañero. “Estáis giñados porque estáis nominados, tenéis que estar demostrando continuamente que sois los más machotes y que los demás somos una mierda”, ha expresado con dureza la concursante. El deportista ha negado que eso fuera cierto. “Espero que ningún día del programa te encuentres mal y estés tumbado”, ha expresado la de Alcobendas finalmente. Además, ha añadido que no tiene ningún problema con trabajar, pero que no se encontraba bien para hacerlo.

Lola, también conocida como Marta de Lola, se encontraba como colaboradora en el plató de Supervivientes: Conexión Honduras. La que fuera expareja de Diego y exconcursante del formato ha opinado sobre el comportamiento del cántabro. La influencer ha dado la razón a Adara y cree que el concursante busca permanecer en Honduras demostrando lo mucho que trabaja y que merece salvarse. “No dudo que no lo haría si no lo estuviera, pero creo que es precisamente por eso”, ha afirmado Lola.