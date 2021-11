ABBA ha vuelto por todo lo alto. El grupo que hizo historia en la música a finales de los años 70 y a principios de los 80, regresa con un nuevo álbum de estudio. Bajo el título de ‘Voyage’, presenta 10 nuevas canciones al más puro estilo de su momento de máximo esplendor.

Aunque las expectativas eran muy altas, y había cierto miedo a que este disco fuera una decepción tras su publicación, finalmente no ha decepcionado. En sus primeras horas tras su lanzamiento, ‘Voyage’, ha resultado ser todo un éxito a nivel mundial.

Se trata de un disco que demuestra que la banda sueca no ha perdido ni una pizca de su estilo personal, talento ni de la marcada personalidad como grupo que les llevó a lo más alto de la industria musical.

The album 40 years in the making. @ABBA ’s ‘Voyage’ is finally out today! https://t.co/irINfMXNgv pic.twitter.com/MdEBUcyCz4

Aunque la mitad de las canciones de su nuevo disco son baladas, sorprenden otros temas con un ritmo y una melodía muy pegadizos, así como tampoco faltan las canciones que recuerdas a sus temas más icónicos.

Una mezcla de frescura y nostálgia se respira en cada una de las canciones incluidas en ‘Voyage’. Un proyecto con el que los integrantes de ABBA han vuelto a colocarse en lo más alto de la industria musical, pues cuando algo funciona, nunca pasa de moda y está claro que la banda sueca funciona.

De esta forma, ‘Voyage’ es una vuelta al pasado, como si de alguna manera ABBA hubiera parado el tiempo y llevase de vuelta a todos sus seguidores a aquella década dorada de la música, donde hicieron historia con canciones como ‘Mamma Mia’, ‘Dancing Queen’ o ‘Chiquitita’.

It’s time!

🎫 Tickets for new #ABBAVoyage concert dates from October to December 2022, including weekend tickets, are on sale now at https://t.co/AAFQLIrqJu! pic.twitter.com/GAzxEkNhcj

— ABBA Voyage (@ABBAVoyage) November 4, 2021