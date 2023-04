5 Seconds of Summer confirma su concierto en España: fecha, ciudad y cómo conseguir las entradas

Hacia ya tiempo que se rumoreaba que 5 Seconds of Summer estaban a punto de anunciar su nueva gira mundial. El pasado jueves día 6 los rumores se confirmaron cuando la banda australiana anunció The 5 Seconds of Summer Show World Tour junto a todas fechas y ciudades por las que girarán.

Los australianos regresan a España después de cinco años sin pisar el país y no podrían ser mejores noticias para los fans. Su última gira mundial, el Take My Hand World Tour, jamás tuvo fecha para el país por lo que la alegría es doble al saber que han decidido volver a incluir a España en sus planes.

Presenting: The 5 Seconds of Summer Show World Tour 2023! Can’t wait to spend time on tour with all you beautiful people. Presales start from Tuesday next week. General tickets on sale Friday April 14th 10am local time (US and EUROPE). South America dates will be updated very… pic.twitter.com/jukyjN1NIt — 5 Seconds of Summer (@5SOS) April 6, 2023

El día y ciudad elegidos para el concierto han sido el 24 de septiembre de 2023 en Madrid y el recinto en el que tendrá lugar el show es el Palacio de Vistalegre. Las entradas a nivel general salen a la venta el viernes 14 a las 10:00 horas. Sin embargo, hay dos preventas anteriores. El miércoles 12 tendrá lugar una preventa especial para los fans de 5SOS y el jueves 13 a las 10:00 horas habrá una exclusiva para los registrados en livenation.es.

5SOS5, su último álbum, fue lanzado el 23 de septiembre de 2022 y próximamente lanzarán The Feeling of Falling Upwards. Este mismo viernes 14 de abril saldrá este disco especial del concierto que dieron el 22 de septiembre de 2022 en el prestigioso The Royal Albert Hall de Londres acompañados de una orquesta.

Las entradas van a volar así que si quieres asistir al único concierto de 5 Seconds of Summer en España el 24 de septiembre en Madrid no te olvides de comprar tus entradas a través de los puntos oficiales de venta el viernes 14 de abril a las 10:00 horas. Si estas registrado en livenation.es podrás también comprar entradas a partir de las 10:00 horas del jueves 13 de abril.