‘La Voz’: Pablo López agradece a David Bustamante el apoyo incondicional recibido en un complicado momento de su vida

Pablo López agradece públicamente a David Bustamante el apoyo recibido en un momento complicado

‘La Voz’ está con una nueva etapa: los Asaltos. Por fin hemos podido vivir los terceros donde los equipos de Antonio Orozco y Luis Fonsi eran los completos protagonistas de la noche. Como era de esperar, han llegado muchísimas sorpresas y, sobre todo, momentos emotivos.

Uno de ellos tuvo que ver con la actuación de Sergio Jiménez, integrante del equipo de Antonio Orozco y Karol G. Tenía que interpretar una de las canciones más bonitas que ha compuesto jamás Pablo López: ‘Vi’. Por ese mismo motivo, cuando empezaron a sonar los acordes, el de Málaga no pudo evitar emocionarse.

Así pues, la actuación de Sergio Jiménez se convirtió en una de las más aplaudidas de la noche. ¡No es para menos! La emoción se palpaba en el ambiente puesto que nos había dejado a todos verdaderamente sorprendidos con la interpretación de la canción. Pero aún había mucho más.

No pienso superar esta maravilla que ha hablo Pablo López cantando “El Patio”.#LaVozAsaltos3 pic.twitter.com/wgMWw7Ld7v — andrea 🍝 (@zaynreynolds) February 25, 2019

Y es que Pablo López quiso confesó lo sumamente especial que es ‘Vi’: “Gracias. Es muy importante para mí esta canción”. Fue a abrazar fuertemente a Sergio Jiménez, integrante del equipo de Antonio Orozco. Eva González afirmó que, con ese abrazo, ya se había dicho todo.

“¿Te puedo contar una cosa, Sergio?”, comenzó a preguntar Pablo López. Recibió respuesta afirmativa, por lo que el malagueño quiso explicarse: “Esta canción tiene que ver con un señor que está ahí sentado bebiendo agua que se llama David Bustamante”, confesó. ¡La emoción aumentaba por momentos!

“Yo no tenía absolutamente nada y me empezó a sacar en escenarios de toda España. Me mostró un balcón que me empujó muchísimo a luchar. Porque yo quería esto y no lo había visto. Por eso el título de ‘Vi’”, explicó el malagueño. Es evidente el mundo de la música tiene cosas especiales, como el hecho de que en momentos difíciles unos se apoyen a los otros. Ahora, gracias al apoyo de David Bustamante, Pablo López es toda una referencia en todo el mundo a nivel musical.