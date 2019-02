Viggo Mortensen es el protagonista de 'Green Book', la ganadora del año

‘Green Book’ fue la triunfadora final de la pasada noche de los Premios Oscar. La nueva edición reconocía a la película dirigida por Peter Farrelly como la mejor película del año, para sorpresa de muchos que daban por hecho que la ‘Roma’ de Alfonso Cuarón se haría con los grandes reconocimientos.

Ya explicamos por qué ‘Green Book’ es una buena elección; una elección que se barajaba desde el principio por el carácter de la Academia y de la propia película. Y no sabemos si el equipo se esperaba este gran reconocimiento, pero subieron al escenario con sorpresa y agradecimiento. Unos agradecimientos, por cierto, que han llamado mucho la atención. Hubo polémica, pero en estas líneas queremos que haya solo lo primero: el agradecimiento.

Porque Peter Farrelly, el director de la cinta, dejó muy claro que Viggo Mortensen es uno de los grandes responsables de que saliera adelante. Estas fueron las palabras que le dedicó cuando fue su turno de palabra:

“La historia completa es de amor, es de quererse los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias, y encontrar la verdad acerca de quien somos, pues somos iguales”, comenzó, para después añadir. “Esto no hubiera empezado, por cierto, sin Viggo Mortensen. Y todos estos premios son por Viggo y Mahershala y Linda, pero todo empezó con Viggo”, concluyó, recibiendo una gran ovación por parte del público.

Se ha hablado mucho de por qué esta mención especial al actor, que se encontraba nominado en la categoría de mejor actor principal. Precisamente esta es la razón: Viggo es la columna vertebral de esta bonita película. Sin una interpretación como la suya, que roza la perfección, el producto final no hubiera sido tan bueno.

Lamentablemente, el intérprete no se ha hecho con ninguna estatuilla en esta temporada de premios, como sí ha sucedido con el equipo de ‘Green Book’, que se ha llevado varios. Es lógico que, en cierto modo, se sientan en deuda con él. Los reconocimientos en forma de premios no han llegado, por eso esta dedicatoria, para que el mundo sea consciente: sin Viggo, no hubiera sido posible.