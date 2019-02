Rami Malek ha sido uno de los principales rostros de los ‘Oscars 2019’. El protagonista de ‘Bohemian Rhapsody’ ha visto reconocido su trabajo en la película con un Oscar a Mejor Actor Protagonista, quizá el mayor logro para un intérprete. Todo ello después de escalar poco a poco en la industria del cine, enfrentándose a papeles de todo tipo.

Hasta que se topó con ese gran reto que era interpretar a Freddie Mercury, y lo bordó hasta el punto de convencer a quienes fueran compañeros del mítico cantante en Queen. El consenso era tal que prácticamente todo el planeta sabía que el Oscar sería para él, teniendo como rivales a actores de la talla de Christian Bale, Viggo Mortensen, Bradley Cooper y Willem Dafoe.

Una noche para el recuerdo, sin duda, en la que estuvo acompañado de su madre, su hermano y su novia, Lucy Boynton, con la que comparte pantalla en ‘Bohemian Rhapsody’. Pero también una noche accidentada en la que Rami Malek tuvo que ser atendido por los médicos justo después de recibir su galardón.

Al parecer, tal y como reportan medios estadounidenses, el actor se trastabilló y cayó del escenario tras haber recogido su Oscar. Las imágenes de esta caída, que ya han inundado las redes sociales, muestran a un Rami Malek completamente confundido y sorprendido por lo ocurrido, casi riéndose de la situación en la que se encontraba envuelto.

rami malek

the first non-white actor

to win an oscar

and first ever

to fall off the oscars stage

i stan pic.twitter.com/xtkLgh04zN

— ‏ً (@gracefulmercury) 25 de febrero de 2019