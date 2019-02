Premios Oscars 2019: Lista completa de ganadores

Ya ha llegado la noche más esperada del año para los amantes del cine. Los ‘Oscars 2019’ han reunido a lo mejor del séptimo arte en el Dolby Theatre de Los Ángeles, ante la atenta mirada de todo el planeta. Atrás quedan las quinielas, las apuestas y los deseos, ya conocemos a los ganadores de las estatuillas más importantes de esta industria. Y las repasamos a continuación: Mejor actriz secundaria Amy Adams, por ‘Vice’ Marina de Tavira, por ‘Roma’ Regina King, por ‘El blues de Beale Street’ – GANADORA Emma Stone, por ‘The Favourite’ Rachel Weistz, por ‘The Favourite’ Mejor maquillaje y peluquería Border María Reina de Escocia El vicio del poder – GANADORA Mejor documental Free Solo – GANADORA Hale County this Morning, this Evening Minding the gap Of fathers and sons RBG Mejor diseño de producción Black Panther – GANADORA La Favorita First Man Mary Poppins Return Roma Mejor fotografía Cold War La favorita Roma – GANADORA Ha nacido una estrella Never Look Away