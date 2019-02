Jim Carrey comparte su propia caricatura de Donald Trump y le compara con los villanos de ‘Star Wars’

Jim Carrey tiene muchas facetas, aunque aquella por la que todos le conocemos es la de actor. Sin embargo, el cómico también tiene su lado artista, y lo ha demostrado en las últimas horas a través de sus redes sociales, concretamente de Twitter, donde ha compartido una caricatura de Donald Trump que ha incendiado las redes.

En este dibujo a color, vemos una representación del presidente de los Estados Unidos, reconvertido en un Sith. Para quien ande un poco perdido, los Sith son los grandes villanos de ‘Star Wars’, una antigua orden de portadores de la Fuerza dedicados al lado oscuro de la Fuerza. Son, además, los enemigos mortales de los Jedi.

En definitiva, el mal convertido en ser. Y, precisamente, ese es el mensaje que ha querido enviar Jim Carrey con la caricatura. Sin decirlo con palabras, ha dejado más que claro que considera que Donald Trump es la personificación del mal, es el villano de esta historia que no es otra que la de la vida real en la mayor potencia a nivel mundial.

If u can still support this repugnant oaf, while ignoring 17 investigations, 34 indictments, 7 guilty pleas, 9000 lies, child imprisonment, money laundering, racism, misogyny, infidelity, environmental rape, and high treason, you’re not just misinformed… you’re a Sith. pic.twitter.com/RQn1gZe8xA

— Jim Carrey (@JimCarrey) 21 de febrero de 2019