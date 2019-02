Esto es lo que piensa Chris Evans del próximo y sorprendente proyecto de Chris Hemsworth

En 2019 ya estamos en disposición de afirmar que el planeta entero es fan de Chris Hemsworth. El australiano no sólo nos ha conquistado en la pantalla, interpretando a personajes míticos como el propio Thor, sino que también lo ha hecho fuera de ella con su humor y también como activista en diferentes causas. Tanto es así, que incluso sus compañeros de profesión se han convertido en sus seguidores.

Un claro ejemplo de ello nos ha llegado en las últimas horas a través de redes sociales. Como bien sabrás, hace tan solo unas horas, ‘The Hollywood Reporter’ ha confirmado que Chris Hemsworth dará vida a Hulk Hogan en un biopic que estará dirigido por Todd Phillips. En principio, la película llegaría a Netflix, aún sin fecha de estreno, como es lógico.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a esta gran noticia, que han celebrado los muchos seguidores del australiano, que ya están imaginando cómo se verá con el característico bigote del luchador. Y entre estos fans emocionados encontramos nada más y nada menos que a Chris Evans, compañero del actor en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El mismísimo Capitán América ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para compartir con todo el planeta su felicidad al conocer la noticia de que Chris Hemsworth interpretará a Hulk Hogan. Y lo ha hecho de tal manera que ha sido imposible no viralizarlo. “Esta puede ser la mejor noticia que he escuchado en mi vida”, aseguraba Evans.

This might be the best news I’ve ever heard. https://t.co/oquXhJ7qJE

— Chris Evans (@ChrisEvans) 20 de febrero de 2019