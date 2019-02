Si Beyonce pasase desapercibida no sería Beyonce. Lo mismo pasa con su marido el rapero Jay-Z. Y es que aunque no pudieron asistir a los Brit Awards por motivos profesionales, se convirtieron uno de los momentos más comentados de los premios.

La pareja ganó el premio al Mejor Grupo Internacional gracias a ‘Everything is love’, álbum que salió a la luz el año pasado y que como título lleva el apellido que comparte el matrimonio: ‘The Carters’. Como ninguno de los dos se encontraba en Londres para poder recoger el premio, la organización de los Brits dio paso a un vídeo en el que Beyonce y Jay-Z daban las gracias por el reconocimiento.

Pero tratándose del excéntrico matrimonio no podía ser un vídeo de agradecimiento cualquiera. La pareja recreó su icónico videoclip “Apesh**t” grabado en el Louvre, pero sustituyendo el cuadro de la Mona Lisa por un retrato ni más ni menos que de la Duquesa de Sussex Meghan Markle.

Jay-Z and Beyoncé won Best International Group at the 2019 Brit Awards, and this is how they chose to accept the honor pic.twitter.com/cRSJ3rp0BC

