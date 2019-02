‘Juego de Tronos’: La última e interesante sorpresa en la trama que nadie se esperaba

Los protagonistas de 'Juego de Tronos' siguen ofreciendo detalles de la última temporada

La última temporada de ‘Juego de Tronos’ se estrenará el próximo 14 de abril. Octava y última temporada, aunque cueste creerlo. Lo que no nos cuesta creer, y a lo que estamos más que acostumbrados, es el secretismo con el que HBO está llevando todo lo relativo a la serie. Parece que los tours de prensa oficiales comenzarán en las próximas semanas; decimos esto sin tener en cuenta, claro, que sus protagonistas vienen hablando de esta última entrega desde hace tiempo. Las conversaciones oficiales, sin embargo, comienzan ahora.

Y han comenzado, en cierta medida, con Sophie Turner. En una charla mantenida con ‘Entertainment weekly’ nos ha dejado caer un mini-spoiler de lo que vienen en los próximos capítulos para su (nuestra) Sansa Stark. Sansa Stark, según ha explicado la actriz que le da vida, se pondrá la armadura por primera vez en la historia de la ficción.

“Es la primera vez que llevo una armadura”, ha explicado ante el medio, aunque diferenciando la suya de la que pueden llevar muchos de sus compañeros. “Quería que tuviera una pequeña armadura y que fuera un poco más guerrera. Ella es la guerrera de Invernalia”, ha asegurado.

Esta idea no deja de ser sorprendente, pues habíamos dado por hecho que Sansa Stark sería la encargada de la parte política de Invernalia. Sansa, como hemos comentado en más de una ocasión, ha aprendido de los mejores para manejarse bien en el juego de tronos, por lo que dábamos por hecho que no se haría a un lado ante la presencia de Jon, su hermanastro-primo, ni tampoco ante la de Daenerys.

Es sorprendente, pero es también interesante. Aunque no sabemos si la veremos blandiendo una espada, nos basta con saber que la evolución de este personaje se ha completado. Y no, no es que antes, sin armadura, estuviera incompleto, es que nos parece un avance natural que Sansa Stark también quiera presentar batalla cuando las cosas se complican.