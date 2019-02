Jorge Javier Vázquez lanza una puya a ‘La Voz’ y a Antena 3 durante la emisión de ‘Sálvame’

Jorge Javier Vázquez lanza una puya a 'La Voz' durante un programa de 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez se ha ganado a pulso ser uno de los grandes referentes profesionales de Telecinco. Es un espléndido presentador tanto para ‘Sálvame’, ‘Sábado Deluxe’, ‘Supervivientes’ y todas las versiones posibles de ‘Gran Hermano’. ¡Lo hace estupendamente bien!

Le conocemos desde hace años y sabemos, a la perfección, que cuenta con un humor sencillamente brillante. Como era de esperar, ha lanzado una de sus peculiares bromas hacia la competencia. Esta vez, el programa afectado es ‘La Voz’ puesto que es, indudablemente, el rival directo de ‘GH Dúo’.

Este comentario tuvo lugar durante la emisión de ‘Sálvame’ el miércoles 20 de febrero. Todo surgió cuando uno de los colaboradores del programa comentó la posibilidad de que Jorge Javier Vázquez estuviera “ciclando” cuando decidió, de un momento a otro, quitarse la chaqueta en mitad del programa.

El presentador de ‘Sálvame’ decidió responder: “Me he tomado un café y me está dando calor. A ver, este cuerpo es así”, explicó. Pero Jorge Javier Vázquez, lejos de ganarse únicamente el aplauso del público asistente, aseguró que había llegado el momento perfecto de decir algo.

“No entiendo cómo en otras cadenas tienen ‘La Voz’. Eso es conformarse con poco, porque aquí tienen la voz y el cuerpo”, mientras se señalaba a él mismo. “Me voy a tener que ir a cambiar porque mira cómo voy”, volvió a señalarse una vez más. Estaba dejando claro que ese calor le estaba pasando mucha factura.

“No, que no pongan el aire que igual me resfrío”, pidió Jorge Javier Vázquez al equipo de ‘Sálvame’. Estaba realmente preocupado por las próximas actuaciones que tendrá en la ciudad de Cáceres. Sea como sea, es una broma sin importancia pero que, a su vez, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie.