‘GH Dúo’: Ylenia Padilla cree que será la próxima expulsada, ¿por Alejandro Albalá?

Ylenia Padilla piensa que será la expulsada de 'GH Dúo' por acercarse a Alejandro Albalá

Ylenia Padilla es una de las nominadas de esta semana en ‘GH Dúo’. Es evidente que el concurso cada vez está más avanzado y la competitividad cada vez es más palpable. Todos y cada uno de los participantes del reality están haciendo sus estrategias para conseguir el ansiado maletín.

El martes decidieron salvar a unos cuantos nominados, concretamente a tres: Alejandro Albalá, Juan Miguel y Raquel. Con lo cual, las tres únicas concursantes que tenían que seguir enfrentándose a la nominación eran María Jesús Ruiz, Yoli y, por supuesto, Ylenia Padilla.

La de Benidorm no se esperaba, en absoluto, no ser salvada. Con lo cual, desde que se dieron a conocer los resultados, no deja de dar vueltas al asunto una y otra vez. Está comenzando a creer firmemente que ella será la siguiente expulsada de ‘GH Dúo’, recogiendo el testigo de Fortu.

¡Ylenia no tiene a ningún compañero detrás en los posicionamientos! #GHDÚOÚltimaHora9 pic.twitter.com/f7ABS8c8EC — Gran Hermano (@ghoficial) February 20, 2019

Desde entonces, Ylenia Padilla ha querido hacer un balance de cómo ha sido su paso por el reality de Telecinco. De esta manera, podría darse cuenta de los fallos y errores que ha podido cometer y que, por tanto, le han llevado a no ser salvada el martes por el público de ‘GH Dúo’.

La de Benidorm ha llegado a una clara conclusión: Su acercamiento a Alejandro Albalá podría pasarle factura. Entre los dos hay una sincera y bonita amistad, pero muchos son los que piensan que podría ir más allá. ¡Pero ella no lo ha hecho con mala intención! Sino que le considera un gran apoyo. Sofía Suescun, al ver las imágenes, reconoce que le molesta mucho. Y eso que ya no quiere nada con él…

Sabemos cómo es Ylenia Padilla y lo mucho que piensa las cosas. Lo que no imagina es que tiene a todo un ejército de fans tras sus pasos y, por si fuera poco, tiene dos rivales a las que los espectadores tienen entre ceja y ceja: Yoli y María Jesús Ruiz. Ojalá Ylenia Padilla se dé cuenta, de una vez por todas, que ella es una de las más fuertes. ¡Esperemos que se salve!