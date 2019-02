La defensa férrea de Cara Delevingne a Karl Lagerfeld que ha incendiado Twitter

Cara Delevingne sale en defensa de Karl Lagerfeld en Twitter

Muchas han sido las celebridades que han querido despedirse públicamente de Karl Lagerfeld, esta semana Instagram y Twitter se han llenado de mensajes de condolencia hacía el diseñador. Modelos, actrices y demás celebrities han colgado posts en sus redes sociales en señal de duelo, pero nadie había defendido al diseñador de las críticas que han surgido estos días, hasta ahora.

Como siempre que fallece alguien conocido, las redes se inundan de fotos y mensajes de admiradores. Pero Karl Lagerfeld no era un simple personaje público, sino uno de los mayores iconos de la historia de la moda, por lo que su despedida ha tenido una repercusión mucho más grande. Ha sido tanta la repercusión que ha habido gente que no lo ha entendido, hasta aquí todo normal, pero tras los fans y la gente que siente indiferencia llegan los temidos haters. Para ensuciar la despedida de Karl Lagerfeld, los haters han plagado las redes sociales de críticas y acusaciones, utilizando algunas de las frases más polémicas del diseñador. Estas acusaciones no han pasado por alto para Cara Delevingne, gran amiga del diseñador, que al ver como estaban tirando por tierra la carrera de su amigo, salió a defenderle para intentar frenar a los haters.

Karl Lagerfeld’s death sparks Twitter debate Between Cara Delevingne & Jameela Jamil. 1/2 pic.twitter.com/kx9i4rI61z — Pop Crave (@PopCrave) 21 de febrero de 2019

Cara comenzó a contestar mensajes tanto por twitter como por Instagram. “Todo el mundo tiene su propia opinión, pero yo siento la necesidad de expresar la mía. Todo lo que pido es que nos mostremos cariñosos los unos con los otros sin importar nada más. Por favor, entended que este es un momento extremadamente emotivo y deberíamos intentar usar el amor y no el odio”, escribió la modelo.

Tras un intercambio de mensajes con aquellos que habían criticado al diseñador, Cara terminó la discusión diciendo: “¡Estamos hablando de alguien que nació en 1933!, con esto no quiero decir que estuviera de acuerdo con todo lo que alguna vez dijo, pero siento que es mi deber defenderle ahora que ya no está entre nosotros para hacerlo él mismo”.

El mundo de la moda llora la pérdida de Karl Lagerfeld, pero si Cara no hubiera salido a defenderle ¿Habría salido alguien?.