‘BRITs 2019’: Las mejores actuaciones de la noche

Como cada año, Londres se vistió de gala este mismo miércoles 20 de febrero para recibir a los cantantes y grupos más importantes de la música actual. La ceremonia de entrega de los ‘BRITs 2019’, los galardones más importantes de la música británica y unos de los más destacados a nivel mundial, volvió a sorprendernos y a llenar nuestro continente de buena música.

Además de premiar a aquellos que han brillado especialmente durante el último año, en los ‘BRITs 2019’ se celebró la música y el buen momento que está viviendo en todos los géneros. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con grandes actuaciones? Dua Lipa, Calvin Harris, Sam Smith y muchos más se subieron al escenario para regalarnos su arte. Y ahora queremos que tú también lo disfrutes.

‘El gran showman’ ya es uno de los grandes musicales de nuestro tiempo, algo que en su día llegó a sorprender a algunos. Y Hugh Jackman, que ahora está explorando su faceta de cantante, también tuvo su hueco en los ‘BRITs 2019’. De hecho, el actor australiano abrió la gala con una espectacular actuación. Nunca nos cansamos de escuchar ‘The Greatest Show’.

Uno de los nombres propios de la noche fue el de P!nk. La cantante recibió el BRIT de honor y lo celebró con una increíble actuación final, en la que repasó sus grandes éxitos. Además, contó con la ayuda de Dan, el vocalista de la banda Bastille, junto al que cantó ‘Just Give Me a Reason’. Una actuación que, sin duda, pasará a la historia.

Pink is a LEGEND! 😍 What a performance #BRITs #Brits2019 pic.twitter.com/mLyvQen127

Si hay alguien que ha firmado colaboraciones que han triunfado en todo el planeta en los últimos meses, ese ha sido Calvin Harris. Durante la ceremonia de entrega de los ‘BRITs 2019’, el DJ actuó junto a Dua Lipa, Sam Smith y Rag’n’Bone Man interpretando ‘One Kiss’, ‘Promises’ y ‘Giant’, respectivamente. Una de las actuaciones de la noche.

-Little Mix incendia el escenario

Otra de las actuaciones de las que todo el mundo habla es la de las chicas de Little Mix. Estamos hablando de uno de los grupos con mejor directo del momento, algo que volvieron a demostrar durante los ‘BRITs 2019’, donde interpretaron su ‘Woman Like Me’, logrando que todo el mundo se levantara de sus asientos.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀woman like me @ the brits. pic.twitter.com/CX3LPYmlvm

