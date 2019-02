‘BRITs 2019’: La lista completa de ganadores

Dua Lipa, Beyoncé y Jay-Z, entre otros, fueron los protagonistas de la noche

Se han celebrado los Brit Awards 2019. La misma gala que reconoció el trabajo de grandes artistas que pasarán a la historia, como Michael Jackson, The Beatles, Paul McCartney o Robbie Williams, ha vuelto a hacerlo con las estrellas del momento.

Ariana Grande y Drake consiguieron llevarse el galardón al Mejor Artista Internacional. Ariana, que lo agradeció después a través de Twitter, competía por el premio con Camila Cabello, Cardi B, Christine y las Reinas y Janelle Monae. Por su parte, Drake le quitó el puesto a Eminem, Kumasi Washington, Shawn Mendes y Travis Scott.

thank u for this incredible honor #brits 🌫 i love y’all so very much and can’t wait to be over there again soon pic.twitter.com/mLVsuKzfTE — Ariana Grande (@ArianaGrande) 20 de febrero de 2019

Una de las protagonistas de la noche fue Dua Lipa, que llamó la atención por su look al posar en el photocall, donde brillaba con luz propia. Pero también lo hizo cuando ganó el premio al Single Británico junto a Calvin Harris, por su tema tan sonado ‘One kiss’. Estos competían con Anne-Marie, “2002”, Clean Bandit feat. Demi Lovato, “Solo”, Dua Lipa, “IDGAF”, George Ezra, “Escopeta”, Jess Glynne, “Estaré allí”, Ramz, “ladrar”, hazaña Rudimental. Jess Glynne, Macklemore, Dan Caplen, “These Days”, Sigala & Paloma Faith, “Lullaby” y Tom Walker, “Leave a Light On”.

El premio al vídeo del año fue recogido por Little Mix y Nicki Minaj, por ‘Woman Like Me’. Lucharon por el galardón junto a otros vídeos: Anne-Marie, “2002”, Calvin Harris y Dua Lipa, “One Kiss”, Clean Bandit feat. Demi Lovato, “Solo”, Dua Lipa, “IDGAF”, Jax Jones feat. Ina Wroldsen, “Respira”, Jonas Blue feat. Jack & Jack, “Rise”, Liam Payne y Rita Ora, “For You”, Rita Ora, “Let You Love Love Me” y hazaña de Rudimental. Jess Glynne, Macklemore, Dan Caplen, “Estos días”.

El reconocimiento como Artista Revelación Británico del año fue para Tom Walker, aunque a punto estuvieron de llevárselo otras estrellas nacientes como Ella Mai, IDLES, Jorja Smith y Mabel.

What a time to be alive!!! Thank you to every, single, beautiful person who took the time to vote for me for @BRITs British Breakthrough Act… WE ONLY WENT AND BLOODY WON IT!!! 😂👌 Right best get to bed pic.twitter.com/0qwcaIYgVN — Tom Walker (@IamTomWalker) 21 de febrero de 2019

La mejor intérprete británica femenina fue Jorja Smith, siendo el masculino George Ezra.

Los BRITs consideraron que el premio al mejor álbum británico debía ser para The 1975 por ‘A Brief Inquirí Into Online Relationships’.

Por último, el mejor grupo internacional del momento es The Carters, formado por Beyoncé y Jay-Z.