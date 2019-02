Todas las sorprendentes confesiones de Berto Romero en ‘El Hormiguero’ sobre ser padre

La paternidad y Berto Romero, protagonistas en 'El Hormiguero'

Este viernes 22 de febrero llega a Movistar+ la segunda temporada de ‘Mira lo que has hecho’, serie protagonizada por Berto Romero y Eva Ugarte, basada precisamente en la vida del humorista. Y, para promocionarla, el catalán no ha querido perder la oportunidad de visitar ‘El Hormiguero’ y compartir algunos de los secretos de esta ‘ficción’ con Pablo Motos.

Como bien sabrás si has visto la primera temporada de ‘Mira lo que has hecho’, el centro de todo, en parte, es la paternidad. La serie da comienzo en el preciso instante en el que Berto Romero es padre por primera vez, y analiza los retos, problemas y dilemas a los que se enfrentan los padres como individuos y también como pareja.

Precisamente la paternidad ha sido uno de los temas que más ha tocado el humorista durante su paso por ‘El Hormiguero’. Junto con Pablo Motos, ha confesado cómo ha sido para él ser padre por triplicado, qué ha cambiado en su vida, qué le dice la gente por la calle y otros detalles que han sorprendido enormemente al público.

Para empezar, Berto Romero ha dejado claro que generalmente no se explica la parte más “pedregosa” de ser padre o madre por una simple razón: “si la gente no quiere tener hijos, se para la especie”. Pero, tal y como también ha evidenciado, esa parte complicada existe, aunque no se cuente, y él ha querido reflejarla en ‘Mira lo que has hecho’.

El humorista ha confesado que, para él, lo más duro fue dormir poco, algo que llegó incluso a inhabilitarle. Y, después de tener tres hijos, ha decidido parar, porque, tal y como ha mencionado, “no es sólo cosa mía repoblar el país”. Aunque su teoría es que a partir de cierto número de hijos comienzan a cuidarse entre ellos, no tiene pensado seguir.

Quizá parte de la culpa la tienen aquellos que le han llegado a decir por la calle que opte por la vasectomía, un comentario curioso que no hace otra cosa que evidenciar el impacto de ‘Mira lo que has hecho’ en el público. Parece que Berto Romero ha dado en la tecla correcta, lo cual se puede terminar de confirmar con la segunda temporada.