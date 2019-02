‘Terminator: Génesis’ fue un fracaso, y Emilia Clarke se alegró de ello

A Emilia Clarke no le gustó 'Terminator: Génesis', y se alegró de que fuera un fracaso

La última película de ‘Terminator: Génesis’, que podremos ver este miércoles 20 de febrero en Cuatro, no ha sido precisamente la mejor película de la franquicia. De hecho, de manera general es considerada la peor existente y hasta la peor por existir, teniendo confirmado un nuevo título que llegará a la pantalla próximamente. Y tampoco podemos decir que esto fuera una sorpresa.

El rodaje, según confesó en su día el propio equipo de la película, fue un desastre e incluso un mal trago para los responsables del mismo. Suponemos que ya entonces se preveía lo que pasaría: la película sería un fracaso en taquilla, consecuencia de las pobres críticas y sobre todo del boca a boca, que se encargó desde el principio de dejar clara la falta de lógica en la película. ‘Terminator: Génesis’ es una película confusa, un tanto aburrida y con personajes que no despiertan demasiado en el espectador.

Y eso que prometía, porque todo lo que sea Emilia Clarke promete ahora mismo. Al siempre popular Arnold Schwarzenegger, había que sumarle la presencia de una de las estrellas de ‘Juego de Tronos’, quizá la más brillante de ese universo propuesto hace ya muchos años por HBO.

Pues bien, la propia Emilia salió espantada de ese rodaje comentado, como confesó hace tiempo en una entrevista con ‘Vanity Fair’. En esta entrevista en profundidad, habló de sus éxitos y de sus fracasos, y siente que ‘Terminator: Génesis’ está en este último grupo en todos los sentidos. Con respecto al rodaje, una declaración más que clara: “nadie lo pasó bien”.

Así las cosas, resulta lógico que sintiera un cierto alivio cuando la película no triunfó en taquilla. Eso significaba que no había planes para el futuro, y que Emilia no tendría que volver a verse involucrada en un rodaje tan “caótico” como el que vivió hace ya cuatro años.