¿Por qué Ed Sheeran no estará en los BRITs 2019?

Ed Sheeran oficialmente no estará presente en los BRITs 2019, ¿por qué?

Ed Sheeran es uno de los artistas más importantes de los últimos tiempos y, por si fuera poco, también de la historia de la industria musical. ¡Nada más y nada menos! Sus canciones han logrado marcar a varias generaciones, emocionándolas como nunca antes lo habían hecho.

Ha hecho historia con temas como ‘Thinking out loud’, ‘Shape of you’ y ‘Perfect’. Por si fuera poco, también por sus trabajos discográficos, ha ganado un grandísimo número de galardones en toda su carrera profesional. Uno de los premios donde más ha brillado con luz propia tiene un nombre.

Los BRITs. De hecho, el pasado año 2018 ha sido uno de los más espectaculares de su trayectoria por la cantidad de premios que recibió. Pero hay algo que ha llamado la atención a todos y cada uno de sus seguidores. ¿La razón? Ed Sheeran no acudirá a la gala de los BRITs 2019.

¡Lo que lees! El cantante de ‘Castle on the hill’ no estará presente en una de las galas más esperadas no solamente de Reino Unido sino de todo el mundo. Los verdaderos amantes de la música no se pierden ni un solo segundo de esta ceremonia de entrega de premios.

Pero Ed Sheeran tiene una razón más que evidente para no acudir a esta cita. ¿Qué ocurre exactamente? El día en el que se celebran los BRITs 2019 coincide con la etapa Latinoamericana de su gira mundial ‘Divide’. De hecho, concretamente en el show que tiene lugar en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

Aparte de que, literalmente, le es imposible estar en los dos sitios a la vez, debemos recordar que Ed Sheeran tampoco está nominado en los BRITs 2019. Con lo cual, está más que justificada su no asistencia a la entrega de premios. El próximo año seguro que no faltará.