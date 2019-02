Lady Gaga rompe con Christian Carino poco después de anunciar su compromiso

Lady Gaga no pasará por el altar

Hace poco hablábamos de los rumores que relacionaban a Lady Gaga con su compañero de guión, Bradley Cooper, en la exitosa película ‘Ha nacido una estrella’. Vinieron a raíz de una foto de Instagram (@ladygaga) donde la cantante mostraba su nuevo tatuaje, de un petagrama en el que las notas podrían traducirse en BCBC (Bradley Cooper, Bradley Cooper).



Las alarmas también saltaron después de que la estrella internacional apareciera en la Gala de los Grammy sin su anillo de compromiso con Christian Carino, con el que inició una relación en 2017 después de que este fuera su agente. Después anunció estar comprometida con él en un discurso el pasado mes de octubre: «Gracias a todos los seres queridos de mi vida. (Manager) Bobby, te quiero. Los cinco de la mesa. Mi prometido, Christian. Todos los seres queridos de mi vida que me cuidan todos los días. Y a Ryan Murphy, gracias por darme mi primer papel principal (en «American Horror Story: Hotel»). Sabes que el Globo de Oro te pertenece».

Poco han sonado las campanas de boda, ya que al parecer el romance ha concluido. Según la revista ‘People’, el representante de Gaga ha confirmado que habían roto hace ya tiempo porque “simplemente no funcionaba”

Esta afirmación ha enloquecido a los fans y ha alimentado aún más los rumores que pretendían emparejar a los protagonistas de ‘A Star Is Born’.



Por lo que sabemos de momento, Bradley Cooper se encuentra feliz junto la modelo Irina Shayk y la hija que comparten.

Estamos ansiosos de ver cómo avanza esta historia.