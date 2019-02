Khloé Kardashian rompe con su novio tras pillarle con la mejor amiga de su hermana

Tristan Thompson es infiel a Khloé Kardashian con la mejor amiga de Kylie Jenner

Este martes el portal de cotilleos Hollywood Unlocked soltaba la noticia bomba: Khloé Kardashian y Tristan Thompson lo han dejado por culpa de una infidelidad, que se añade a las ya cometidas anteriormente. Y no se trata de una infidelidad cualquiera, Khloe le ha pillado ni más ni menos que con la mejor amiga de su hermana Kylie Jenner, Jordyn Woods. Para colmo, Jordyn está muy unida al clan Kardashian, tanto que ha sido modelo de la marca de Khloé.

Según este portal, Tristan cogió un avión el jueves desde Cleveland dirección Los Ángeles para pasar el día de San Valentín con Khloé. Pero, el domingo organizó una fiesta en su casa y se pasó toda la noche con Jordyn. Testigos de la fiesta aseguran que les vieron besandose y que la mejor de amiga de Kylie no abandonó la casa hasta las siete de la mañana, pero el portal no podía dar pruebas porque Tristan, consciente de lo que iba a pasar esa noche, requisó los móviles a todos los asistentes a la fiesta. Lo que en principio parecía un rumor, a pesar de que el editor jefe de Hollywood Unlocked contó en un vídeo de Instagram que la noticia era cierta ya que uno de los redactores del portal había sido uno de los asistentes a la fiesta, se terminó confirmando cuando Khloé y sus amigas comentaron en la misma publicación de Instagram, escribiendo unos mensajes dando a entender que era cierto lo que se estaba diciendo. Aun así, su ya ex novio quiso desmentir los rumores poniendo en su twitter “Fake News”, pero terminó borrando el tweet minutos después.

Khloé y Tristan tienen una hija en común, motivo que ha dado Khloé por el cual había seguido su relación con el deportista a pesar de las numerosas infidelidades confirmadas. Tras este último escándalo parece que ha llegado la ruptura definitiva… ¿O igual no?.