Lady Gaga, ¿se ha hecho un tatuaje en honor a Bradley Cooper?

Seguro que ya has visto la película de la que todo el mundo habla, ‘Ha nacido una estrella’, y que nos ha enamorado. Está protagonizada por una de las cantantes más reconocidas mundialmente, Lady Gaga y por el también famoso actor Bradley Cooper.

En esta, Ally y Jackson Maine se enamoran y luchan juntos contra los obstáculos en el camino por alcanzar la felicidad. El film se trata de un remake de otra película con el mismo nombre, de 1937.

Estos personajes han conseguido enamorarnos en la ficción, y cómo no, hay fans que sueñan con que se torne realidad.

Pues bien, los rumores llegan cuando, al parecer, Lady Gaga apareció en los Grammy sin su anillo de compromiso, el cual comparte (o compartía) con Christian Carino.

Después, Lady Gaga ha compartido en su cuenta de Instagram (@ladygaga) un nuevo tatuaje.

Los comentarios no se han hecho esperar y pronto sus seguidores han comenzado a especular sobre su significado. En especial, ha destacado el tweet de una fan que ha caído en la cuenta de que las notas musicales se transforman en BCBC (Bradley Cooper, Bradley Cooper). Aunque también cabe la posibilidad de que simplemente se traduzcan a GAGA.

The notes spelling GAGA in the treble clef, spell BCBC in the bass clef… they really complete each other… pic.twitter.com/fsFQ4xsCH9

— Ezra May (@missezramay) 14 de febrero de 2019