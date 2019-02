Así ha hablado Justin Bieber de su retirada temporal de la música

Justin Bieber decidió retirarse de la música, y ahora conocemos los verdaderos motivos

Justin Bieber es uno de los artistas que más nos está sorprendiendo en los últimos tiempos. A su corta edad podemos asegurar que se trata de una de las voces más espectaculares de la historia. Pase lo que pase, ha logrado marcar un antes y un después en muchísimos aspectos.

Es sinónimo de éxito desde los trece años y ha llevado a sus espaldas un enorme peso de responsabilidad en todo momento. Por ese mismo motivo, Justin Bieber sufre una fuerte depresión que lleva arrastrando desde hace años. Ahora ha sido el momento perfecto para rehabilitarse de una vez por todas.

A pesar de todo, Justin Bieber ha sido protagonista junto a su mujer Hailey Baldwin de la mítica revista ‘Vogue’ en su edición de marzo. En este ejemplar podemos disfrutar de una entrevista muy especial, donde el canadiense abre su alma para desvelar muchísimos secretos.

Entre ellos, por qué decidió retirarse temporalmente de la música. Recordemos que desde 2015, con ‘Purpose’, Justin Bieber no ha sacado a la luz ni un solo trabajo discográfico: “Solo con pensar en música, me estreso muchísimo”, confesó el intérprete de ‘Let me love you’.

“He sido exitoso desde que tenía 13 años, por lo que nunca he tenido la oportunidad quién soy aparte de lo que hacía”, confesó Justin Bieber. En la entrevista a ‘Vogue’ reconoció que se había dado cuenta lo necesario que era dedicarse tiempo a él mismo, para hacer una “evaluación profunda”.

Pero para confesión, la que venía a continuación: “Fui real al principio, pero luego fui objeto de manufacturación. Poco a poco, los demás fueron tomando más el control”, aseguró Justin Bieber. “Todo comenzó a sobrepasarse. Todo el mundo me quería y yo no me sentía bien. Me volví muy arrogante, era como llevar gafas de sol en mi interior”. ¡Menos mal que todo eso, poco a poco, está acabando!