Esta es la sorprendente colaboración que podría estar preparando Selena Gomez

Selena Gomez y Benny Blanco podrían estar preparando un tema juntos

Las primeras especulaciones surgieron hace un mes, cuando Selena Gomez reapareció en Instagram tras cuatro meses de ausencia para tratar sus problemas emocionales. La cantante subió una foto para felicitar el año a sus seguidores, y la productora canadiense Murda Beatz comentó en la publicación, desde entonces los fans empezaron a especular sobre un posible nuevo disco. La siguiente pista llegó cuando compartió unas publicaciones de su campaña con Puma en la que escribió “no puedo esperar a compartir con vosotros los proyectos en los que he estado trabajando”, en ella, el productor Benny Blanco, comentó “el primero está aquí”. Tras ese comentario, comenzaron los rumores de una posible colaboración.

Hace unos días, los rumores tomaron más fuerza cuando una estilista compartió unas imágenes en las que aparecían los dos en lo que parece ser el rodaje de un videoclip. Y por si esto fuera poco, en las fotos la intérprete lleva una sudadera del merchandising de Benny en la que se puede leer “los amigos guardan secretos”, título de su primer álbum. Los rumores se avivaron aún más cuando un usuario de Instagram comentó en la publicación que posiblemente los dos artistas estarían trabajando juntos en una nueva canción, a lo que Benny respondió con el icono de una lupa, dejando ver que tienen algo entre manos.

Todo lo que sabemos de ayer: – Selena Gomez estuvo junto a Benny Blanco, productor musical de “Same Old Love”, “Trust Nobody” y otras canciones.

– El proyecto en el que trabajan juntos está descrito como “una locura”.

– Selena utilizó mercancía de Benny, “Friends Keep Secrets” pic.twitter.com/3Cxc6tPQoj — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) 13 de febrero de 2019

Benny Blanco es el productor de éxitos de Selena Gomez como ‘Same Old Love’ y ‘Kill em with Kindness’ por lo que una colaboración de ambos tendría mucho sentido. Además, las colaboraciones de la cantante con otros artistas siempre se cuelan en los primeros puestos de las listas de éxitos, ejemplo de ello es ‘Taki Taki’ con Dj Snake y Ozuna, la cual tiene más de trescientos millones de reproducciones en Spotify. En todo caso, haya colaboración o no, esperamos tener pronto noticias de nueva música de Selena. ¡Estaremos atentos!