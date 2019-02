Justin Bieber ha sido superado por un cantante, y no vas a creer quién es

Justin Bieber es destronado por otro cantante y no imaginas quién es

Justin Bieber es y será siempre uno de los artistas más importantes del momento. Es evidente que con esa temprana edad ha logrado marcar un antes y un después, en muchísimos aspectos, en la música. Y eso es algo de lo que muy pocos en el mundo pueden presumir.

Pero él sí. Está viviendo un momento profesional mágico, pero no podemos decir lo mismo en el ámbito personal. Y es que se ha dado a conocer que está sufriendo una fuerte depresión que le mantiene muy alejado de su día a día. Hailey Baldwin está apoyándole al máximo en todos los aspectos.

Por si fuera poco, hay otra noticia que no le deja muy bien parado en cuanto a la música. Tampoco es tremendamente grave, pero sí sabemos que existe un nuevo artista que ha logrado destronarle en una de las plataformas más potentes de Internet: YouTube. ¿De quién hablamos?

Nada más y nada menos que Ozuna. Ni los escándalos sexuales han podido evitar que el “negrito de ojos claros” pueda hacer historia de una manera espectacular. De este modo, se convierte en uno de los artistas urbanos más influyentes de todos los tiempos. ¡Nada más y nada menos!

El artista de 26 años se ha convertido en el artista con más vídeos que superan los 1.000 millones de reproducciones en YouTube. Algo que es sencillamente espectacular. Anteriormente, Justin Bieber lo había superado con seis vídeos musicales: ‘Sorry’, ‘Baby’, ‘What Do You Mean?’, ‘Love Yourself’, ‘Where Are U Now’ y ‘I’m the One’.

En cambio, Ozuna sumó un nuevo vídeo musical a la lista. Así pues, Justin Bieber quedaría en un segundo lugar. ¿De qué videoclip hablamos? Nada más y nada menos que ‘Taki Taki’, tema con el que colabora junto a artistas como DJ Snake, Cardi B y Selena Gomez. Ozuna se encuentra verdaderamente feliz y bendecido con la noticia. ¡Enhorabuena!